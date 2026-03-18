Prosegue senza sosta il programma dell’Open Day Itinerante della Prevenzione promosso dall’ASP di Palermo. Dopo la partecipata tappa di Geraci Siculo, il prossimo appuntamento è in programma domani, mercoledì 19 marzo, a Ciminna, dove i camper della prevenzione saranno operativi dalle ore 10 alle ore 16 in via Giovanni Falcone, nell’area antistante il poliambulatorio. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la locale Amministrazione comunale, con la Prima Circoscrizione del Lions Club 108YB Sicilia, il Rotary club e l’Associazione Serena a Palermo.





I cittadini potranno accedere gratuitamente e senza prenotazione ai principali servizi di screening e prevenzione. In particolare sarà possibile effettuare mammografie per le donne tra i 50 e i 69 anni, Pap test (25-29 anni) e HPV test (30-64 anni), oltre alla distribuzione del Sof test per lo screening del tumore del colon retto (50-69 anni). Previsti inoltre controlli di prevenzione cardiovascolare, screening del diabete, screening audiometrico, test per le malattie infettive sessualmente trasmesse, vaccinazioni, screening visivo e logopedico per i bambini tra i 3 e gli 8 anni, sportello amministrativo, consulenze psicologiche e attività dell’area veterinaria dedicate alla prevenzione del randagismo e al benessere animale, con applicazione del microchip e screening per Leishmaniosi (curato dai veterinari dell’IZS Sicilia).





La giornata di Ciminna segue quella di Geraci Siculo, dove si è registrata una significativa partecipazione con 453 prestazioni complessive, di cui 81 screening oncologici e 105 controlli di prevenzione cardiovascolare. Proprio nell’ambito di questi ultimi, il cardiologo presente ha individuato tre casi di prolasso della valvola mitrale fino a quel momento non diagnosticati, a conferma del valore concreto della prevenzione sul territorio.

Il calendario proseguirà venerdì 20 marzo a Mondello, nell’ambito dell’iniziativa del Rotary Club Palermo dal titolo “Un mare di salute”. I camper dell’Asp saranno presenti nell’area del pontile, nei pressi della piazza, dalle ore 9.30 alle ore 13, per offrire gratuitamente e con accesso diretto screening mammografico, screening del tumore del collo dell’utero e screening del tumore del colon retto.





Terzo appuntamento sabato 21 marzo al Forum Palermo con “Il sabato della salute”, iniziativa realizzata in collaborazione con la Prima Circoscrizione del Lions Club 108YB. Dalle ore 9 alle ore 14 i camper dell’Azienda sanitaria saranno presenti per offrire gratuitamente e con accesso diretto gli esami dei programmi di screening oncologico: mammografia per le donne tra i 50 e i 69 anni (con cadenza biennale), Pap test per le donne tra i 25 e i 29 anni (ogni tre anni), HPV test per le donne tra i 30 e i 64 anni (ogni cinque anni) e distribuzione del Sof test per uomini e donne tra i 50 e i 69 anni (ogni due anni).

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