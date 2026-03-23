Prosegue il calendario dell’Open Day Itinerante della Prevenzione promosso dall’ASP di Palermo. Il prossimo appuntamento è in programma domani, martedì 24 marzo, a Finale di Pollina, dove i camper della prevenzione saranno operativi dalle ore 10 alle ore 16 al Centro sociale di via Einaudi 1.

I cittadini potranno accedere gratuitamente e senza prenotazione ai principali programmi di screening e ai servizi di prevenzione: mammografia (50-69 anni), Pap test (25-29 anni) e HPV test (30-64 anni), distribuzione del Sof test (50-69 anni), oltre a controlli di prevenzione cardiovascolare, screening del diabete, screening audiometrico, screening del melanoma, test per le malattie infettive sessualmente trasmesse, vaccinazioni, screening visivo e logopedico per i bambini tra i 3 e gli 8 anni, consulenze psicologiche, sportello amministrativo e attività veterinarie per la prevenzione del randagismo e gli screening per Leishmaniosi.





Il calendario proseguirà sabato 28 marzo a Castelbuono, con una nuova tappa dell’iniziativa che continua a portare la prevenzione nei comuni della provincia.

Le prossime giornate arrivano dopo un ciclo di appuntamenti che ha fatto registrare numeri significativi. Tra Ciminna, il Sarday a Mondello ed il Sabato della salute al Forum Palermo (insieme ai volontari della prima circoscrizione del Distretto Lions 108YB Sicilia) sono state complessivamente oltre 400 le prestazioni erogate, con una forte adesione agli screening oncologici: 73 mammografie, 34 tra Pap test e HPV test e 58 Sof test distribuiti per la prevenzione del tumore del colon retto.

Particolarmente rilevante anche la partecipazione alle attività di prevenzione cardiovascolare e agli altri servizi offerti, a conferma della crescente attenzione dei cittadini verso la diagnosi precoce e la tutela della propria salute.

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