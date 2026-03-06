La Segreteria Comunale UDC della Città di Palermo, con il Vice Segretario Regionale On. Salvino Caputo, il Coordinatore Provinciale Paolo Franzella e il Coordinatore Cittadino Dott. Massimiliano Crapa, rivolge un fermo appello alla Polizia Municipale di Palermo e alla Guardia di Finanza affinché vengano attivate misure di controllo rigorose e tempestive per contrastare ogni forma di speculazione sui prezzi dei carburanti.

Anticipiamo che sarà presentato un esposto denuncia contro i rincari immotivati, al fine di tutelare i cittadini e le imprese da pratiche ingiustificate che gravano ingiustamente sul tessuto economico locale.





È doveroso sottolineare la strumentalità degli aumenti attuali, considerato che i depositi di carburante risultano pieni e non sussistono motivazioni oggettive che giustifichino tali rincari. Tali incrementi appaiono ingiustificati e gravano pesantemente sulle famiglie e sulle imprese locali, configurando una pratica che necessita di un intervento deciso da parte delle autorità competenti.

La nostra azione politica si impegna a vigilare affinché vengano adottati tutti gli strumenti necessari per garantire trasparenza, equità e legalità nel mercato dei carburanti, tutelando così i diritti dei cittadini e la stabilità economica del territorio.

