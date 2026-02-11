Il Comiso alla prova del nove. La squadra verdarancio, che ha dominato la prima parte del campionato di prima categoria, attraversa un momento di crisi. Due sconfitte consecutive hanno messo a dura prova il campionato della Casmenarum Comiso. La squadra ha perso il confronto diretto con la Barrese, sua antagonista diretta e la domenica successiva, il primo febbraio, ha perso persino sul campo dell’Accademia mazzarinese, squadra di bassa classifica. Una sconfitta inattesa quest’ultima, frutto forse di un momento difficile seguito alla sconfitta nello scontro diretto con la Barrese, ma anche di qualche assenza che ha costretto l’allenatore Raffaele Monaco a mutare l’assetto della squadra.





Oggi la squadra ha perso la prima posizione in classifica ed è scivolata al terzo posto, in compagnia del Pozzallo. L’attuale classifica vede in vetta la Barrese, con 36 punti, seguita dal Cassibile – Fontane Bianche con 34, mentre a quota 30 si trovano Comiso e Pozzallo. I sei punti persi nelle ultime due partite, concluse con una sconfitta, sono stati determinanti per il campionato.



Ora il campionato di Prima categoria si ferma per una lunga pausa. Domenica scorsa non si è giocato e le squadre torneranno in campo il 22 febbraio, per la 17° giornata di campionato. Il Comiso affronterà in casa il Real Gela. Il campionato si concluderà il 29 marzo.

“Siamo certamente delusi – spiega il presidente Gaetano Tomasello – il nostro obiettivo era ed è vincere il campionato e conquistare la Promozione. Ma sappiamo di avere incontrato avversari di tutto rispetto, come la Barrese, che si è rafforzata a dicembre e che sta disputando un grande campionato. La nostra filosofia rimane immutata: abbiamo riportato il calcio a Comiso in punta di piedi, senza strafare, contando sulle forze e sui giocatori locali. Questa squadra gioca per divertirsi e per regalare delle soddisfazioni ai tifosi, ma senza patemi. Viviamo lo sport con dedizione e generosità, ma consapevoli che è prima di tutto uno sport. Cercheremo di essere primi in classifica, ma applaudiremo sportivamente la squadra che dovesse vincere il campionato”.



Tomasello analizza la situazione tecnica della squadra: “Abbiamo un buon organico e giocatori validi. Chiunque scende in campo dà il proprio apporto in modo encomiabile. Un momento negativo può starci, nelle sconfitte giocano tanti fattori. Ne prendiamo atto, con responsabilità. Cerchiamo di utilizzare questa pausa del campionato per ritemprarci. Possiamo promettere ai tifosi il massimo dell’impegno da qui alla conclusione del torneo”.



Luogo: stadio comunale “Peppe Borgese”, via Anton Cechov , 55, COMISO, RAGUSA, SICILIA

