A scuola di pace! L’Istituto ‘Florio’ di Erice coltiva un sogno ambizioso e lavora per realizzarlo.

Il progetto è relativo all’attivazione della prima sezione Rondine in Sicilia, proprio a Erice, città della pace, e nei prossimi giorni, dal 6 all’8 marzo, è in programma la formazione residenziale rivolta a un intero consiglio di classe della prima classe del Liceo del Made in Italy ad Arezzo, presso la cittadella Rondine sul metodo della Fondazione, cui seguirà un percorso di co-progettazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e un’azione di accompagnamento propedeutici alla sua nascita nel territorio.

L’Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus dal 1997 lavora per la risoluzione del conflitto e svolge un ruolo attivo nella promozione della cultura del dialogo e della pace, tramite l’esperienza concreta dello Studentato Internazionale. Nel borgo di Rondine (a pochi chilometri da Arezzo), ogni giorno, giovani provenienti da Paesi attualmente in guerra o con situazioni di conflitto imparano a convivere con il proprio nemico e a scoprire il dialogo con la persona, al di là del nemico stesso.

La mission del progetto è promuovere la risoluzione del conflitto attraverso l’esperienza di giovani che scoprono la persona nel proprio nemico. Rondine è, quindi, un’offerta formativa per rimettere gli studenti al centro dell’educazione scolastica e sostenere una scuola capace di abilitare i giovani a divenire cittadini globali, protagonisti di un nuovo mondo. Il PTOF sarà coerente con le finalità, gli obiettivi generali ed educativi nazionali previsti per l’istituzione della classe a Erice, indicando le scelte curricolari, extracurricolari, educative, didattiche e organizzative che l’istituzione scolastica adotta nell’ambito dell’Autonomia.

