Ritorna pienamente fruibile, dopo anni di chiusura, una struttura sportiva fondamentale per lo svolgimento delle attività sportive a favore dei ragazzi e delle società priolesi.”E’ da sempre una mia priorità, in qualità di primo cittadino, e di tutta l’Amministrazione, riconsegnare gli impianti sportivi alla nostra comunità. Lo sport – dichiara il sindaco Pippo Gianni – svolge un ruolo centrale nella crescita dell’individuo e della società nel suo complesso. “E’ per questo motivo che lavoriamo costantemente affinchè tutti gli impianti possano tornare ad essere a disposizione dei giovani; stiamo già lavorando alla realizzazione di nuove strutture

all’avanguardia”

“Oggi – sottolinea l’assessore allo Sport e Spettacolo Stefano Castrogiovanni – abbiamo raggiunto un importante risultato, uno dei primi obiettivi che mi ero prefissato da Assessore. Sapere che i giovani del nostro paese avranno la possibilità di crescere in ambito sportivo e socializzare in un

ambiente sano come quello dello sport, è per me fonte di grande orgoglio e responsabilità nei loro confronti. Mi corre l’obbligo di ringraziare il Sindaco e gli uffici preposti che hanno lavorato perché l'apertura del campo da Basket Polivalente si realizzasse. Adesso stiamo lavorando all’apertura della struttura al pubblico, ultimo tassello mancante che mi impegno a completare in tempi

brevissimi.”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.