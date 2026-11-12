Azione Catania interviene sulle ripetute assenze dei vertici SAC e del commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Antonino Belcuore, alle audizioni della Commissione consiliare speciale sull’aeroporto.

«La privatizzazione della SAC non deve diventare una battaglia ideologica, ma essere valutata sulla base di investimenti, efficienza e benefici concreti per il territorio – dichiara Marco Magnano San Lio, commissario cittadino di Azione Catania –. Le ripetute assenze dei vertici societari al confronto istituzionale sono però difficilmente comprensibili. Una scelta così importante richiede trasparenza sulla valutazione economica della società, sul piano industriale e sulle garanzie occupazionali».

Azione Catania sollecita il sindaco Enrico Trantino a promuovere un confronto immediato con i vertici SAC e il commissario Belcuore.

«L’aeroporto è un’infrastruttura strategica per l’intera Sicilia orientale. Non servono contrapposizioni, ma decisioni fondate su competenza, responsabilità e tutela dell’interesse pubblico. Il futuro dello scalo non può essere deciso senza un confronto serio con le istituzioni e il territorio», conclude Magnano San Lio.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.