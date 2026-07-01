Nel corso della conferenza stampa tenuta da Mec e Comitati Aeroporto di Comiso, Vussia e Cassutta, Claudio Melchiorre ha voluto ringraziare i colleghi di Comiso.

“Sono stato invitato a partecipare a questa iniziativa che condivido. Il Mec è da sempre contrario e i comitati Vussia e Cassutta lotteranno per evitare che la privatizzazione avvenga.”

Secondo il Mec, ragionevolmente la privatizzazione avverrà a spese dei viaggiatori. “Nel bando non abbiamo trovato tutele riguardo alla possibilità di scaricare sulla stessa Sac gli oneri della società privatizzata. La nuova proprietà regalerà all’aeroporto di Catania un debito che ragionevolmente condurrà ad una nuova richiesta di aumento delle tasse aeroportuali e degli altri servizi. Poiché l’aeroporto lavora in regime di monopolio, saremo obbligati a pagare.”





Per scongiurare questo e altri rischi, il Mec e i il Comitato Aeroporto Comiso hanno inviato una segnalazione alle autorità comunitarie per vigilare sulle condizioni di sicurezza, di programmazione e di protezione dei consumatori riguardo ad aumenti tariffari che non saranno motivati da migliori servizi ma da un debito inutile e che consegnerebbe ai privati le chiavi di casa nostra, quel che è peggio, a spese nostre.

La notifica è stata inviata dai comitati all’Easa, e alle Direzioni Generali Concorrenza, Giustizia e Consumatori e Trasporto.





“Non ci feremermo qui. Auspichiamo un confronto serio con i soggetti coinvolti in questo processo di privatizzazione folle e, con altra diffida all’autorità giudiziaria abbiamo chiesto anche, insieme a Socialdemocrazia Sd, Psi, Pld e Socialismo XXI, che Sac garantisca con fidejussione bancaria che realizzerà gli investimenti previsti nel Contratto di Programma.”

Mec e Comitati hanno annunciato che in assenza di risposte, compulseranno anche le autorità giudiziarie di Roma e tutti gli enti di controllo coinvolti nella vicenda.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.