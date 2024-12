È ufficiale: oggi, presso il Comune di Prizzi, gli 8 lavoratori ASU hanno firmato il contratto di stabilizzazione a tempo indeterminato part-time. Dopo 27 anni di precariato – di cui 17 presso la Cooperativa FreeTime e 10 al servizio del Comune – si conclude un lungo percorso, reso possibile grazie alla Legge 1 del 2024. Questa giornata segna un momento storico per il Comune di Prizzi e per tutta la comunità. Il Sindaco Antonina Comparetto ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, che rappresenta la fine di una lunga fase di precarietà e un nuovo inizio per il potenziamento dei servizi comunali.

“La firma di oggi non è solo un riconoscimento per questi lavoratori, ma anche una vittoria per tutta la comunità. Ringrazio gli uffici, la segretaria comunale, la giunta, il consiglio comunale, le parti sindacali e tutte le amministrazioni precedenti che hanno contribuito con il loro impegno a rendere possibile questo storico traguardo,” ha dichiarato il Sindaco Comparetto. La stabilizzazione di questi lavoratori non solo valorizza il loro impegno pluridecennale, ma rappresenta un passo fondamentale per migliorare i servizi offerti ai cittadini di Prizzi. Si apre così una nuova fase di sviluppo e rafforzamento per il Comune. Questa firma pone fine a una pagina difficile e garantisce un futuro più stabile per i lavoratori, confermando l’impegno dell’amministrazione nel tutelare i diritti e nel costruire una comunità più forte.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.