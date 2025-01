Erano presenti anche Vincenzo Amadore, Sindaco di Galati Mamertino e Maurizio Zingalese Sindaco di Mirto alla conferenza stampa organizzata ieri al Senato dal Coordinamento Comuni Progetto Bellezz@ con la partecipazione di sindaci da tutta Italia in rappresentanza di 560.000 abitanti, per sollecitare il Governo a sbloccare i fondi destinati al “Progetto Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”.

Il Progetto è stato avviato nel 2016 durante il Governo Renzi e ha visto il passaggio di ben 6 governi. In origine, sono stati attribuiti 150 milioni a 271 progetti di riqualificazione di beni culturali destinati ad andare per sempre perduti. I comuni interessati hanno anticipato le spese, in tanti casi superiori a 100.000 euro, per la progettazione esecutiva degli interventi in attesa dell’erogazione definitiva dei contributi assegnati. Inaspettatamente, però, la Delibera CIPESS del 27 dicembre 2022 che ha di fatto definanziato completamente il progetto Bellezz@, lasciando sospesi le opere e condannando i comuni a un “limbo senza appello”, in quanto il piano ha carattere esclusivo e impedisce agli enti di accedere ad altri finanziamenti per le stesse opere.

“Una situazione paradossale per i 12 Comuni siciliani che hanno investito già diverse risorse per la progewttazione degli interventi che in Sicilia ammontano a circa 9 milioni di Euro, ma che di fatto sono rimasti bloccati a presentarli in altre misure di finanziamento perchè hanno dovuto dare l’esclusività richiesto dal Ministero dei Beni culturali e della Presidenza del Consiglio”. Ha dichiarato Maurizio Zingales anche in qualità di Presidente del corrdinamento dei piccoli Comuni dell’Anci Sicilia, durante il suo intervento.

I due interventi previsti per i 2 Comuni, di circa 2 milioni di Euro, tra l’altro coinvolgono Strutture di grande pregio storico ed architettonico come il Castello di Galati Mamertino e il Palazzo Cupane con il Museo del Costume e della Moda siciliana.

I comuni coinvolti, per superare questa situazione d’empasse, si sono riuniti in un Coordinamento di più di 60 sindaci e sindache di diverse appartenenze politiche e ieri hanno presentato un appello unitario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Cultura, sottolineando l’urgenza di rifinanziare il piano Bellezz@, con una tempistica chiara per il completamento degli interventi; di snellire le procedure burocratiche, per consentire l’utilizzo rapido ed efficace dei fondi; di adeguare i finanziamenti, tenendo conto dell’aumento dei costi delle materie prime.

Durante l’incontro, Roberta Tedeschi, sindaca di Povegliano Veronese e portavoce del Coordinamento, ha dichiarato: “Il nostro Coordinamento raccoglie comuni da Pozzallo a Belluno che si sono impegnati per riqualificare beni storici simbolo di identità, di resilienza e di sviluppo”

Luogo: Senato

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.