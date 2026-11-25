”Verso la giornata internazionale contro la violenza di genere” è il titolo della seconda conferenza del Progetto educativo antimafia, che si svolgerà dalle 9 alle 11 di venerdì 27 Novembre all’I.T.S.T. “Vittorio Emanuele III”, in via Duca della Verdura 48.

Promosso dal Centro Studi Pio la Torre, il progetto è giunto alla sua 21ª edizione, caratterizzandosi per il coinvolgimento attivo degli studenti che, in collegamento in videoconferenza dalle scuole di tutta Italia, hanno la possibilità di porre domande dirette ai relatori.

A portare i saluti, venerdì prossimo, sarà il dirigente scolastico, Carmelo Ciringione. Interverranno Maria Grazia Patronaggio, dell’associazione “Le Onde”, e l’attrice Valeria Perdonò. Presenterà Emilio Miceli, presidente del Centro Studi Pio La Torre.

La presenza di Valeria Perdonò nel parterre di relatori non è certo casuale, dal momento che la si potrà nuovamente incontrare alle 19 dello stesso venerdì 27 novembre, al Teatro Biagio Li Vecchi (presso Keynes Institute), in via Marchese Ugo 6, dove sarà protagonista dello spettacolo, da lei stessa scritto, “AMOROSI ASSASSINI – facciamo finta di niente dai…”. Musiche originali di Giacomo Zorzi, art director Federica Restani, in collaborazione con “Ars Creazione e Spettacolo”.

Un intenso appuntamento culturale, vincitore del Premio “Reggiane per-esempio 2021”, per riflettere e confrontarsi attraverso il linguaggio del teatro sul tema della violenza di genere.

A promuovere l’evento sono: Keynes Institute, Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli (ASCC), Centro Studi Pio La Torre, Legacoop Sicilia e Coop Gruppo Radenza. Ingresso gratuito su prenotazione, scrivendo alla mail ascc.coop@gmail.com o chiamando il cell. 338.3779095.









Luogo: I.T.S.T. “Vittorio Emanuele III”, Via Duca della Verdura, 48, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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