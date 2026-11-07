L’educazione ambientale raccontata attraverso i fumetti. Questo accadrà dalle 14.30 alle 17 di martedì 10 novembre nella sede del circolo Arci le Nuvole di Gela, in via Ascoli 30.

“Natura a fumetti. Disegna, scopri, proteggi” è il titolo del laboratorio che prende vita nell’ambito del progetto EsserCi , selezionato dall’Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che ha come capofila proprio l’ente che ospita l’attività, promuovendo con ancora più entusiasmo percorsi educativi, culturali e di partecipazione rivolti alle nuove generazioni, con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e rafforzare il legame tra giovani e comunità.

A essere coinvolti saranno i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15 che avranno la possibilità di conoscere e lavorare con il fumettista e illustratore naturalista, Franco Sacchetti, e Giuliana Pulvirenti, disegnatrice naturalistica che ha già donato un murales naturalistico alla scuola “Don Milani” di Gela.

A promuovere il laboratorio è il Centro di Educazione Ambientale (CEA ODV) di Niscemi, partner del progetto EsserCi, che dal 9 al 15 novembre anche negli spazi degli Istituti Comprensivi “Verga” e “Salerno” del Comune in provincia di Caltanissetta che ancora risente delle conseguenze portata dalla frana del 25 gennaio 2026, coinvolgerà i ragazzi in attività che puntano a valorizzare il Centro didattico di Niscemi e gli spazi verdi che circondano gli edifici scolastici, trasformandoli in luoghi di osservazione, scoperta e partecipazione attiva.

«Ci piacerebbe che i ragazzi imparassero a guardare il proprio territorio non soltanto attraverso le sue criticità, ma anche attraverso le sue straordinarie potenzialità», afferma Manuel Zafarana, presidente del CEA ODV. «Un giardino scolastico, un albero, un uccello che nidifica vicino alle nostre case possono diventare occasioni per sviluppare curiosità, spirito critico e senso di appartenenza. La cultura ambientale non si costruisce soltanto sui libri, ma attraverso l’esperienza diretta, l’osservazione e la partecipazione. È da qui che può cominciare un autentico riscatto culturale e ambientale delle nostre comunità».

A Gela, martedì prossimo, Franco Sacchetti e Giuliana Pulvirenti dedicheranno le attività anche alla tutela del Fratino, piccolo uccello costiero simbolo della fragilità degli ecosistemi dunali, aiutando i partecipanti al laboratorio a raccontare la biodiversità utilizzando il linguaggio immediato del fumetto. Un’occasione per avvicinare i più giovani alla tutela della natura attraverso la creatività e l’incontro diretto con gli autori. Un pomeriggio che si realizzerà in collaborazione con la Lipu di Niscemi e LIFE Alexandro, partner co-organizzatori dell’iniziativa.





Luogo: Circolo Arci Le Nuvole, Via Ascoli , 30, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

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