Un nuovo passo verso l’integrazione e l’autonomia. Nell’ambito del Progetto SAI Tusa Ordinari, lo scorso 1 marzo ha preso il via il percorso di tirocinio PUOI PLUS per una beneficiaria di nazionalità nigeriana, impegnata presso il ristorante Onda Blu di Castel di Tusa.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio percorso di orientamento e accompagnamento al lavoro, finalizzato a favorire l’inclusione socio-lavorativa dei beneficiari attraverso esperienze concrete sul territorio. Un’attività che passa dalla costruzione di progetti individualizzati di tirocinio fino alla verifica delle condizioni per una possibile continuità occupazionale.

A seguire il percorso, in qualità di orientatore, è Salvo Palermo, che ha curato direttamente l’individuazione dell’opportunità formativa e il monitoraggio dell’esperienza, in costante sinergia con l’intera équipe coordinata dalla dottoressa Nadia Salvaggio, coordinatrice del progetto.

Il tirocinio rappresenta per la beneficiaria un’importante occasione di crescita, sia sul piano professionale che personale. Accanto alle competenze tecniche legate al settore della ristorazione, il percorso consente infatti di sviluppare abilità trasversali fondamentali, come il lavoro di squadra, la gestione del tempo, la comunicazione e la capacità di adattamento.

Inserita nel contesto operativo del ristorante, la tirocinante si è distinta fin da subito per atteggiamento positivo, disponibilità e forte motivazione, dimostrando interesse e impegno nel percorso intrapreso. Parallelamente, ha avviato anche un corso online sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, a completamento della formazione.

«Sono felice di questa opportunità – racconta – sto imparando tante cose nuove e mi piace lavorare con il team. Spero che questa esperienza mi aiuti a costruire il mio futuro in Italia».

Il progetto conferma così il proprio obiettivo: trasformare i percorsi di accoglienza in occasioni concrete di autonomia e integrazione, valorizzando competenze e aspirazioni individuali.

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