Si terrà giovedì 26 febbraio, alle ore 11, nella Sala Conferenze “M. L. Famà” del Museo Lilibeo, l’incontro introduttivo del progetto Scuola Museo dal titolo Lilibeo e il Mare. Dalla ricerca alla didattica, “attraversando” la città antica, che il Parco Archeologico di Lilibeo Marsala propone per l’anno scolastico in corso, articolato in un Corso di formazione, rivolto ai docenti delle Scuole di ogni ordine e grado di Marsala e del suo territorio, e in un Laboratorio didattico, dedicato agli studenti, sulla digitalizzazione del patrimonio culturale attraverso app e giochi.

Il tema di quest’anno, che trae spunto dal volume omonimo sul Museo archeologico di Lilibeo Marsala, curato da Enrico Caruso e Maria Grazia Griffo, intende divulgare la conoscenza della città antica, offrendo ai docenti gli strumenti per un’azione didattico-formativa rivolta agli studenti di ogni ordine e grado di scuola.

Il Corso di formazione, introdotto dalla direttrice del Parco, Anna Occhipinti, e dalla referente per l’Educazione Permanente, Eleonora Romano, sarà tenuto da alcuni degli autori del volume “Lilibeo e il Mare”, che ne divulgheranno i contenuti per fornire un valido aiuto ai docenti nell’azione didattica legata alla conoscenza dell’antica Lilibeo e dei suoi legami col mare.

A conclusione del Corso, il tema della digitalizzazione dei Beni Culturali sarà trattato dall’archeologo Fabrizio Ducati che, a seguire, lo applicherà sul campo in un Laboratorio didattico, coordinato della referente per l’Educazione Permanente responsabile del progetto Scuola Museo.

Il corso di Formazione, aperto al pubblico, si articolerà in sei incontri della durata di due ore, a partire dall’ultima settimana di febbraio fino alla prima di maggio 2026, per un totale di 12 ore di crediti formativi. Il Laboratorio didattico chiuderà a maggio il percorso formativo con la partecipazione degli studenti che, giocando, scopriranno la digitalizzazione del patrimonio culturale.

Programma Corso di formazione

Macroarea 1 : La città di Lilibeo

Giovedì 26 febbraio, ore 11,30 – 13,30

1. Il volume “Lilibeo e il Mare” e il suo utilizzo didattico

M.G. Griffo

Storia e topografia della città antica

E. Caruso

Giovedì 12 marzo, ore 15,30 – 17,30

2. La Necropoli punica

M.G. Griffo

La Necropoli ellenistico-romana

L. Fazio, C. Portale

Giovedì 19 marzo, ore 15,30 – 17,30

3. Lilibeo romana

R. Giglio, A. Mandruzzato

Macroarea 2: Lilibeo e il Mare

Venerdì 10 aprile, ore 15,30 – 17,30

1. I porti

E. Caruso

La nave punica

M.G. Griffo

Martedì 28 aprile, ore 15,30 – 17,30

2. Le anfore, i relitti di Marausa I e del lido Signorino

F. Pisciotta

Le anfore dal Porto di Lilibeo

M.E. Barbera

Venerdì 8 maggio, ore 11,30 – 13,30

3. La digitalizzazione dei Beni Culturali, un esempio dal Museo Lilibeo

F. Ducati

Laboratorio didattico

Venerdì 15 maggio, ore 9 -13

– Collega le carte, collega le storie. Scoprire la digitalizzazione del patrimonio culturale giocando

F. Ducati, E. Romano

