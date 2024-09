Apprezziamo che di fronte a questo progetto scellerato, come da delibera della giunta comunale n. 220 del 10/09/2024 che 2024, in cui si approva “uno schema di convenzione che prevede la “riesumazione” del vecchio collettore nord occidentale, bloccato anni addietro per la presenza dell’Area Marina Protetta, del quale si prevede il suo completamento e l’immissione in esso dei reflui depurati di Fondo Verde e delle acque bianche delle zone lato Partanna Mondello soggette a continue allagamenti “, il consigliere della VII circoscrizione Vescovo si sia unito alla nostra protesta, come da comunicato stampa pubblicato il 16 settembre 2024 da una testata giornalistica.

Ci chiediamo se sia una iniziativa personale del consigliere oppure il no sia condiviso anche dal partito di Forza Italia di cui fa parte; e soprattutto vorremmo sapere se la sua opposizione alla delibera di giunta sia “anche” condivisa dal suo Leader onorevole Tamajo.

Inoltre crediamo che l’unica soluzione che propone, e cioè di istituire un tavolo tecnico con le parti interessate sia opinabile, in quanto occorre muoversi con attività ben più efficaci e non interloquire con chi ha deciso inappropriatamente di cassare una valida alternativa scegliendo un progetto che potrebbe devastare per sempre l’Area Marina Protetta “Capo Gallo-Isola delle Femmine” ,

A tal proposito il Movimento 5 Stelle sta lavorando intensamente, sia a livello regionale che comunale, affinché tale scelta venga bloccata sul nascere.

F.to

Antonino Randazzo -consigliere comunale Movimento 5Stelle –

Simone Aiello -consigliere VII Circoscrizione Movimento 5Stelle –

Giovanni Galioto -consigliere VII Circoscrizione Movimento 5Stelle –

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.