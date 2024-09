Ecco le previsioni meteo domenica 22 settembre. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di oggi. Su gran parte della Sicilia, compreso il territorio cittadino, è prevista l’allerta gialla.

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 3900 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.

In Sicilia è arrivato l’autunno

Condizioni atmosferiche improntate all”instabilità si protrarranno con ogni probabilità nel corso della prossima settimana, a causa di una goccia fredda in quota, che traslerà in moto retrogrado dall’Europa danubiana al Mediterraneo occidentale, innesscando nuove piogge e rovesci, localmente anche a carattere temporalesco. Maggiormente interessate Campania e Calabria, oltre al versante tirrenico siciliano. Per tutti gli aggiornamenti consultate il sito e l’App di 3BMeteo.

Lunedì 23 settembre

L’alta pressione si indebolisce, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con deboli piogge dalla serata.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3900 metri. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

