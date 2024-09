Ecco le previsioni meteo martedì 24 settembre. L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba.

Nello specifico sul litorale tirrenico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale meridionale e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata. Venti deboli occidentali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 4000 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Tempo instabile ma fine settimana col caldo

Una circolazione depressionaria sul Tirreno che apporterà tempo a tratti instabile tra lunedì e mercoledì su Campania, Calabria e Sicilia con piogge e rovesci sparsi o locali temporali; rapido miglioramento nel corso della seconda parte di settimana, quando miti correnti sud-occidentali apporteranno fra l’altro un sensibile rialzo delle temperature.

Mercoledi 25 settembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4000 metri. Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Giovedì 26 settembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale meridionale e zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sull’Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4550 metri. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Like this: Like Loading...