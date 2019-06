Giornata stabile e spesso soleggiata, salvo innocue velature in transito è quella che ci attende per domani in Sicilia.

Sul fronte della colonnina di mercurio registreremo temperature in generale diminuzione ma ancora lievemente superiori alle medie climatiche; massime nell’intorno dei 30-35°C in pianura, più contenute lungo i litorali.

Ventilazione in rotazione e rinforzo da O-NO. Mari mossi.

Il caldo africano quindi si andrà indebolenddo favorendo un moderato calo termico. Una fase breve e transitoria che verrà seguita con buone probabilità da una terza ondata di calore nel corso dell’ultima decade del mese.