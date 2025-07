Palermo 9 luglio 2025 – La Fiom Cgil Palermo commenta positivamente la proroga di 45 giorni per Monti al Porto in attesa della nomina del suo successore.



“Eravamo preoccupati, avendo appreso dell’intenzione di ricorrere a una nomina politica per il dopo Monti. Una nomina tra l’altro in quota Lega, un partito che negli anni ha guardato solo agli interessi del Nord, denigrando il Sud”, dichiarano il segretario generale Fiom Palermo e Sicilia Francesco Foti, Serafino Biondo, Rsu Fiom a Fincantieri, e Marco Biondo, Rsu e segretario d’organizzazione Fiom Palermo.



“E quindi – proseguono i sindacalisti della Fiom – la notizia della proroga per l’ordinaria amministrazione l’accogliamo positivamente, per tutto il lavoro che il presidente dell’Autorità portuale ha fatto a Palermo e a Termini Imerese e, per quanto ci riguarda, anche per il bacino da 150 mila tonnellate, che dopo più di 42 anni, grazie all’operato del presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale, finalmente vedrà la sua realizzazione. I lavori sono in corso e questo significa che tra 24 mesi il bacino di carenaggio sarà consegnato e darà lavoro a tanti metalmeccanici. Mettere in funzione questa infrastruttura strategica, come hanno ribadito Fincantieri e lo stesso Monti, per il Cantiere Navale di Palermo significa poter costruire navi intere. Chiediamo quindi continuità, per garantire il percorso virtuoso di Monti. I fatti dimostrano che le nomine politiche hanno fatto sempre e solo disastri”.

