Sarà “Cybercrime e traffico di droga – vecchie e nuove frontiere della criminalità organizzata” il tema della terza conferenza del “Progetto Educativo Antimafia”, promosso dal Centro Studi e Iniziative Culturali Pio La Torre.

A moderare l’incontro, dalla 9 alle 11.30 di giovedì 18 gennaio, nei locali dello stesso Centro Pio La Torre, in via Umberto Boccioni 206, sarà Loredana Introini, presidente del Centro Pio La Torre. Interverranno Antonio Balsamo, giudice della Corte di Cassazione; Concetta Lo Curto, esperta giuridica presso la Rappresentanza permanente italiana a Vienna; Nino Rocca, del Centro Siciliano di Documentazione ”Giuseppe Impastato”.

A partecipare saranno le scuole che hanno aderito al progetto, vedendo come sempre gli studenti impegnati nella didattica a distanza intervenire in diretta o in chat. La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Centro Studi Pio La Torre www.piolatorre.it e sul canale YouTube https://www.youtube.com/@centrostudipiolatorre6858/streams

Luogo: Centro Studi Pio La Torre, Via Umberto Boccioni , 206, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.