Dopo la pausa di Ferragosto, prosegue la tournée estiva, in Sicilia, della Compagnia del teatro Sant’Eugenio di Palermo – Direzione artistica Pupella. Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti in calendario dal 25 al 31 agosto.

Il programma

Venerdì 25 agosto | teatro Panoramica – Valle dei Templi

Venerdì 25 agosto, al Teatro Panoramica dei Templi (via Panoramica – Valle dei Templi, Agrigento), alle ore 21.15, in scena “Joe Petrosino e il delitto del barile”, di Marco Pupella, e tratto dal romanzo di Salvo Toscano “Joe Petrosino e il mistero del cadavere nel barile” (Newton Compton Editori). L’opera teatrale narra un fatto vero di cronaca nella New York dei primi del ‘900. Sul palco: Massimo Pupella, Massimiliano Sciascia, Leonardo Campanella, Federico Cimò, Valentino Pizzuto, Daniela Pupella, Mirko Ingrassia, Fabiola Arculeo, Luciano Falletta, Francesco Grisafi, Nando Chifari.

Costo dei biglietti: intero euro 13,00 – ridotto euro 10,00.

Info e prenotazioni: 091 6710494 | www.teatrosanteugenio.it

Sabato 26 agosto | Giardini di Palazzo la Porta – San Vito lo Capo

Ultimo appuntamento per la rassegna ??? ???? ?̀ ??? ?????? – ?????? ??? ????????: sabato 26 agosto, alle ore 21, in scena “I miei giocattoli”, di Marco Pupella, presso i Giardini di Palazzo La Porta, a San Vito Lo Capo (via Savoia, 167).

La piccola Carlotta sarà insieme ai suoi giocattoli che, durante la notte, prendono vita. Una fiaba che incanterà tutta la famiglia, dove, interazione e divertimento per i bimbi saranno assicurati.

Biglietti: intero €10 – ridotto €8.

Info e prenotazioni 091.6710494 | 347 6567725.

Rassegna Castelbuono Teatro

28 – 31 agosto | Chiostro San Francesco – Castelbuono

Per Castelbuono Teatro, III edizione, Direzione Artistica Marco Pupella, dal 28 al 31 agosto presso il Chiostro San Francesco, in piazza San Francesco 5, a Castelbuono (Pa), andranno in scena: lunedì 28 agosto “Sorelle per la pelle”; martedì 29, “Il lavoro debilita l’uomo”; mercoledì 30 “Joe Petrosino e il delitto del barile”; e giovedì 31 agosto, “Spose consumate”. L’inizio degli spettacoli è previsto alle ore 21. Biglietti: intero € 13,00 – ridotto € 10,00, (residenti €10,00). Info e prenotazioni: 091 671 0494 – www.teatrosanteugenio.it

Scheda spettacoli

SORELLE PER LA PELLE

Sorelle nella vita ed in scena, Daniela e Lavinia Pupella, sono le protagoniste della commedia “Sorelle per la pelle”, scritta da Lorenzo Pasqua. Con le sorelle Pupella, sul palco, torneranno Leonardo Campanella e Daniele Vespertino, per la regia di Maurizio Bologna.

A tratti comico a tratti riflessivo, le due sorelle, Luisa e Francesca, gemelle siamesi condividono a 360 gradi la loro vita, essendo unite, o meglio attaccate nel vero senso della parola, per “la pelle” appunto; sono però eterozigote, una fa la centralinista erotica mentre l’altra realizza bambole, la prima ha un fidanzato ipovedente, mentre la seconda, nel corso della storia, si fidanzerà col proprietario dell’appartamento in cui le due sorelle vivono. Le due protagoniste vorrebbero dividersi, ma al contempo hanno paura di come potrebbe essere la loro vita da “staccate”. Tra gag che si susseguono, la trama va avanti, e ad un certo punto si compie la tanto attesa e temuta divisione. Inizia così per loro un nuovo percorso ma, ce la faranno a proseguire le loro vite ognuna separata fisicamente dall’altra?

IL LAVORO DEBILITA L’UOMO

Con lo spettacolo “Il lavoro debilita l’uomo” di e con Valentino e Fabrizio Pizzuto, il noto duo comico palermitano porterà in scena la propria comicità attraverso un excursus degli sketch più belli dei Treeunquarto dal 1990 al 2023. I testi sono di Valentino e Fabrizio Pizzuto. Il gruppo nasce a piccoli passi come quartetto nel 1988, poi, si consolida come trio nel 1990, per diventare un duo nel 2000, e quest’anno, festeggia i 35 anni di attività. Lo spettacolo è un viaggio tra i cavalli di battaglia del passato e del presente.

JOE PETROSINO E IL DELITTO DEL BARILE

New York, 1903. Dentro un barile abbandonato in un marciapiede, viene ritrovato un cadavere che riporta orrendi segni di mutilazione, i primi sospetti ricadono subito sulla criminalità italiana e questa, non può non essere un’indagine per il sergente Giuseppe “Joe” Petrosino, il “dago”, nonchè il più noto detective neworkese. Petrosino, che ha origini campane, inoltre, è l’unica persona, all’interno del Dipartimento di Polizia di New York, che riesce a muoversi e passare inosservato tra le strade di Little Italy, comprendendo perfettamente i dialetti del sud Italia ed interpretando tutte quelle simbologie e modus operandi delle prime organizzazioni criminali mafiose, tra queste, la temuta “Mano nera”. L’indagine, però, per Joe Petrosino, sarà più complicata del previsto, poichè dovrà imbattersi non solo contro i pericolosi Padrini, ma anche contro i forti pregiudizi verso gli immigrati italiani.

Il cast: Massimo Pupella, Massimiliano Sciascia, Leonardo Campanella, Federico Cimò, Valentino Pizzuto, Daniela Pupella, Mirko Ingrassia, Fabiola Arculeo, Luciano Falletta, Francesco Grisafi, Nando Chifari.

SPOSE CONSUMATE

La commedia scritta da Daniela Pupella, Francesca Picciurro e Lavinia Pupella riporta sul palco l’estro e la simpatia del già ben collaudato cast composto dalle sorelle Daniela e Lavinia Pupella, Leonardo Campanella, Iaia Corcione, Fabiola Arculeo e Francesca Picciurro; per la regia di Daniela Pupella. Costumi di Katia Montagna.

Cinque amiche si ritrovano in un atelier per la prova abiti da damigella in occasione del matrimonio di un’amica comune. Sono donne forti e fragili allo stesso tempo che, in scena, se ne diranno di tutti i colori, ed in maniera molto divertente, si metteranno “a nudo” mandando persino in crisi lo stilista che si ritroverà, con mille difficoltà, a doverle gestire; tra loro, c’è la magra, l’influencer, la oversize, la delusa, e la sfrontata. E insieme, oltre a confrontarsi, sapranno anche confortarsi a vicenda. Sono anche donne molto diverse l’una dall’altra, e con trascorsi differenti che via via verranno fuori durante l’evoluzione degli eventi; ed inoltre, non mancheranno dei momenti in cui, le cinque protagoniste, ed anche lo stesso stilista, inviteranno il pubblico a riflettere.

Questi in programma per Castelbuono Teatro sono quattro spettacoli diversi tra loro che daranno una sferzata di divertimento, risate e riflessioni in questa coda di estate per una mini rassegna che racchiude i recenti successi della compagnia del Teatro Sant’Eugenio di Palermo – Direzione artistica Pupella e che hanno già girato tutta la Sicilia in questi tre mesi. “Castelbuono Teatro 2023 è un appuntamento importante per la cittadina Normanna che la ospita – commentano i fratelli Pupella -, fiore all’occhiello della Provincia di Palermo che, assieme a Cefalù, si distingue per un turismo culturale di qualità. Siamo contenti che la nostra rassegna teatrale, giunta al 3° anno, contribuisca a migliorare l’esperienza sensoriale di chi vive la città quotidianamente e di chi l’ha visita per brevi o lunghi periodi. Grazie all’assessore alla Cultura Dario Guarcello, al Sindaco Cicero e a tutta l’Amministrazione Comunale per la fiducia accordataci”.

