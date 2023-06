Sono stati circa 200 gli iscritti alla due giorni di formazione promossa dall’associazione Gam (politiche per i territori) valida per il rilascio dei crediti formativi professionali per commercialisti, architetti e geometri. Alla tavola rotonda finale di sabato scorso, che si è svolta nei locali dell’ex convento dei Padri Riformati di Petralia Sottana, hanno partecipato, assieme ad tecnici e docenti universitari, i deputati regionali Stefano Pellegrino e Mario Giambona, amministratori locali provenienti da tutta l’isola, ma anche i sindaci: Piero Polito (Petralia Sottana), Piercalogero D’Anna(Bompietro), Luigi Iuppa (Geraci Siculo) e Vito Rizzo (Balestrate).

Il presidente dell’associazione Gam Roberto Domina, nel ringraziare i presenti, relatori e il padrone di casa, il sindaco di Petralia Sottana Piero Polito, ha detto: “La nostra associazione punta sulla formazione che è uno dei pilastri fondanti, abbiamo già programmato il prossimo evento, previsto tra settembre e ottobre”. Domina ha concluso, il suo intervento, con una provocazione: “Gli amministratori locali vanno scelti per competenze e curriculum e non per il bacino elettorale, solo così la nostra terra potrà avere amministratori preparati”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.