Le opportunità offerte da due nuovi bandi del PSR Sicilia saranno al centro del convegno organizzato dalla Cia Sicilia Occidentale per giovedì 16 gennaio, a partire dalle ore 17,30, nell’aula consiliare del Comune di Gibellina. Un incontro tra rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore per illustrare criteri di ammissibilità, dotazione finanziaria e beneficiari della Misura 4.1, a sostegno di investimenti nelle aziende agricole, e della Misura ACA 1 Produzione integrata che prevede invece contributi ad ettaro in tema agroambientale per la riduzione dei fitofarmaci.

Ad aprire il convegno, moderato dal vicepresidente della Cia Sicilia Occidentale, Matteo Paladino, i saluti di Luca Basset, direttore della Cia Sicilia Occidentale, e di Matteo Fontana, assessore all’agricoltura del Comune di Gibellina. A seguire le relazioni di Vito Falco, direttore capo per la provincia di Trapani dell’assessorato regionale all’Agricoltura, Rosario Accardo, dirigente dell’unità Agroecologia e Agricoltura biologica, e di Francesca Salamone, dirigente dell’unità Investimenti strutturali in agricoltura. Il convegno, proseguirà con gli interventi di Giovanni Di Dia, presidente Ebat Trapani, Giampiero Pace, presidente dell’organismo di controllo Bios, e Vincenzo Russo, dell’organismo di controllo Suolo e Salute. Conclusioni di Graziano Scardino, presidente regionale Cia Sicilia.

