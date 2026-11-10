Grande serata di boxe all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo

Vince per KO alla quinta ripresa il pugile palermitano in corsa per la scalata al titolo italiano.

Domenica 8 novembre, l’Eco Museo del mare Memoria Viva di Palermo ha ospitato un incontro di Pugilato professionistico valevole per la scalata al titolo italiano, che ha visto impegnato il beniamino di casa Giuseppe Rubino contro il forte pugile transalpino Fabiano Ricco.

Giuseppe Rubino accompagnato all’angolo dai tecnici Luigi Spera e Dario Mazza ha sin dalla prima ripresa imposto la sua supremazia costringendo al conteggio l’avversario più volte. Il match si è concluso a metà della quinta ripresa per KO.





“Questo incontro segna un importante punto di passaggio nella carriera Pugilistica del nostro Peppe Rubino” dichiara il suo allenatore Luigi Spera “è appena passato seconda serie, il livello più alto nella carriera professionistica, quello che da accesso ai titoli nazionali ed internazionali, questo incontro è stato il primo che sarebbe dovuto disputarsi sulle 8 riprese, Giuseppe è riuscito a chiudere la partita prima del limite e questo ci lascia sperare in una veloce volata fino al titolo”.

Giuseppe Rubino inizia la sua carriera sportiva alla Palestra Popolare Palermo all’età di 16 anni da dilettante disputa 35 incontri, poi nel 2024 il passaggio al professionismo. In questi due anni ha dispitato 6 match con 4 vittorie di cui una per KO e 2 sconfitte.





Questa è la sua seconda vittoria per KO contro un pugile che tralaltro occupava un posto in classifica molto più alto del suo e consentendogli dunque di risalire velocemente verso la vetta della classifica nazionale.

“Vogliamo arrivare al titolo entro il 2027” Ci tiene a precisare Giuseppe Rubino, “ho questo sogno e grazie al mio team, e a tutti gli amici e la comunità che mi sostiene sono sicuro faremo grandi cose”.

E’ attiva una campagna di crowfouding dal titolo “Sostieni Peppe Rubino nella scalata al titolo italiano” sulla piattaforma Gofund.me.

Si ringraziano gli sponsor Creative People, Expo truck, Caffetteria Ferraro, Sfizi e delizie, Ottica la mantia, Body store, New look store, Traslochi Gianluigi Barbera e Garden bar, per il contributo economico dato alla realizzazione dell’evento sportivo.

Luogo: Ecomuseo Mare Memoria Viva , Via Messina Marine, 14, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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