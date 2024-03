A sorpresa Pupo ha annunciato sui social la sua partenza per Mosca. “Insieme a tutti i miei musicisti, tecnici e reporter mi trasferisco a Mosca per una settimana. Il 15 marzo, al Teatro del Cremlino, registrerò uno speciale televisivo intitolato Pupo and Friends. Sarà il mio modesto contributo per la Pace. Invece che starmene tranquillamente e comodamente a casa, ho deciso di andare in ‘trincea’. Credetemi amici lettori, non faccio questo per necessità economiche e nemmeno per il desiderio di diventare più famoso ed amato – continua il suo messaggio -. Non ho bisogno né dell’uno né dell’altro. Lo faccio perché ho fatto un sogno. Ho sognato che una canzone, una semplice canzone, stava illuminando le menti di due uomini. Due uomini che non condividevano nulla, tranne che la passione per quella canzone. Il sogno finiva con i due che cantavano insieme il ritornello e, mentre si stringevano la mano, i loro due popoli tornavano ad essere di nuovo fratelli”.



Al suo ritorno in Italia Pupo riprenderà il tour nei teatri “SU DI NOI …la nostra storia”. In Sicilia sono previsti due appuntamenti, organizzati da Tema Agency Sagl: il 18 aprile 2024 a Catania al Teatro Metropolitan e il 19 aprile 2024 a Palermo al Teatro Golden. Oltre ad essere uno straordinario tuffo nel mare dei leggendari successi di Pupo, è un viaggio seducente ed affascinante, nella vita di Enzo Ghinazzi. La nuova versione dello spettacolo ha in serbo sorprese e si arricchisce di nuovi racconti, nuove immagini e video inediti ma, le assolute protagoniste, restano sempre le canzoni.



I biglietti per le due date siciliane sono in vendita online su Ticketone e nei punti vendita consueti sparsi su tutto il territorio regionale.



