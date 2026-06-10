Un percorso di eccellenza che continua a lasciare un segno profondo nella formazione degli studenti e nella crescita culturale della scuola. Con parole di sincera gratitudine e profonda riconoscenza, la dirigente scolastica, dottoressa Tiziana D’Anna ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai medici che, con straordinaria generosità, hanno messo a disposizione il proprio tempo, la propria esperienza e la propria professionalità, per le lezioni del percorso nazionale di “Biologia con Curvatura Biomedica”, rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’ I.i.s “Leonardo” di Giarre.





Un progetto che rappresenta un ponte concreto tra il mondo della scuola e quello della medicina, offrendo agli alunni un’opportunità unica di orientamento e di approfondimento scientifico, grazie all’impegno di qualificati e rinomati professionisti, che hanno scelto di condividere, gratuitamente, il proprio sapere con le nuove generazioni.

«A nome dell’intera comunità scolastica – afferma la dirigente Tiziana D’Anna – desidero esprimere la mia più profonda riconoscenza a tutti i medici che hanno accolto con entusiasmo questa sfida educativa. La loro presenza nelle nostre aule non è stata soltanto una testimonianza di altissima competenza professionale, ma soprattutto un esempio di passione, dedizione e autentico spirito di servizio. Hanno saputo trasmettere conoscenze, valori e umanità, contribuendo in modo determinante alla crescita dei nostri studenti».





Un ringraziamento particolare, la dirigente l’ha rivolto al dott. Maurizio Vancheri, referente del progetto nazionale di “Biologia con Curvatura Biomedica” per l’Ordine dei Medici di Catania, il cui costante impegno ha reso possibile la realizzazione di un percorso formativo di elevato valore culturale e scientifico.

La dirigente D’ Anna, ha inoltre voluto esprimere la propria gratitudine ai professionisti che hanno accompagnato gli studenti nei diversi ambiti specialistici della medicina, ovvero: la dott.ssa Nella Pulvirenti – dermatologia, il dott. Carlo Reina – pneumologia, la dott.ssa Piera Bonaccorsi – ginecologia, il dott. Marco Vaccalluzzo – ortopedia, il dott. Fabio Vasta – chirurgia, il dott. Giuseppe Papa – endocrinologia, il dott. Vincenzo Daniele Guarnera – ematologia, il dott. Federico Lucchesi – urologia, la dott.ssa Giulia Donzuso – neurologia, il dott. Rosario Foti – cardiologia, la dott.ssa Marina Di Pino – allergologia e immunologia, la dott.ssa Federica Gulinello – otorinolaringoiatria.





Professionisti che, attraverso lezioni coinvolgenti e momenti di confronto diretto, hanno saputo accendere nei giovani la curiosità scientifica e il desiderio di approfondire la conoscenza del corpo umano e delle professioni sanitarie.

«Il loro contributo – prosegue la dirigente – è stato molto più di una semplice attività didattica. Hanno donato – ha aggiunto- ai nostri ragazzi esempi concreti di competenza, sacrificio, responsabilità e amore per il proprio lavoro. Hanno offerto loro uno sguardo autentico sulla professione medica, aiutandoli a comprendere quanto siano importanti lo studio, l’impegno e il rispetto della persona; per questo – ha concluso la preside- sono loro profondamente grata».





La conclusione del percorso rappresenta non un punto di arrivo, ma l’ennesima conferma di quanto la collaborazione tra scuola e territorio possa generare esperienze educative di straordinario valore. Un patrimonio di conoscenze e relazioni che resterà nel cuore degli studenti e che testimonia come la formazione delle nuove generazioni passi anche attraverso l’incontro con professionisti capaci di mettere la propria competenza, gratuitamente, al servizio della comunità.

Con riconoscenza e affetto, la dirigente scolastica, dottoressa Tiziana D’Anna rinnova il suo grazie a tutti i medici coinvolti nel progetto: un grazie sincero, che nasce dal cuore e che racchiude l’apprezzamento di studenti, famiglie e dell’intera comunità scolastica, per un esempio concreto di altruismo, generosità e impegno civile.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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