Un riconoscimento della Santa Sede per l’impegno nel giornalismo e nella comunicazione ecclesiale. Papa Leone XIV ha conferito al giornalista Salvatore Di Salvo la Gran Croce “Pro Ecclesia et Pontifice”, onorificenza pontificia istituita da Leone XIII nel 1888 e destinata a quanti si sono distinti per il servizio reso alla Chiesa e al Pontefice. Il conferimento è stato reso noto in occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo.

Il giornalista

Originario di Catania e residente a Carlentini, Di Salvo è già segretario nazionale dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana (Ucsi), collaboratore del Giornale di Sicilia, del settimanale mariano Maria Con Te, redattore di Cammino e direttore di Radio Una Voce Vicina InBlu. La motivazione del riconoscimento richiama oltre quarant’anni di attività nel giornalismo, nella comunicazione e nell’impegno ecclesiale, culturale e sociale.

Nel suo percorso professionale ha ricoperto incarichi a livello provinciale, regionale e nazionale nell’Ucsi, è stato consigliere e tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e componente della sottocommissione per la comunicazione del Giubileo “Pellegrini di speranza”, contribuendo all’organizzazione del Giubileo del Mondo della Comunicazione.

“Ricevere questa onorificenza è per me motivo di grande responsabilità”, ha dichiarato Di Salvo, dedicando il riconoscimento alla famiglia, ai genitori, all’Azione Cattolica, all’Ucsi e a quanti lo hanno accompagnato nel suo percorso umano e professionale. Nel 2022 Di Salvo era stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per la sua attività giornalistica