Sarà ospitata nell’aula magna dell’I.i.s “Leonardo” di Giarre la quarta edizione della manifestazione “Donne a Gonfie vele”, organizzata dalla sezione di Riposto di LNI in collaborazione con il liceo “Leonardo”, con il Marina di Riposto, con il gratuito patrocinio del Comune di Riposto e la direzione artistica di Antonio Saeli management.

Si tratta di un ricco programma di eventi e di iniziative per celebrare la giornata internazionale della donna.

Sabato 8 marzo presso l’aula magna dell’I.i.s “Leonardo” , alle 10, si svolgerà un talk di premiazione di donne coraggio ed eccellenza donna per l’impegno profuso nella diffusione della legalità, condotto dalla giornalista Patrizia Tirendi.

Lni consegnerà dei riconoscimenti alla signora Concetta Mauro Martinez Montinaro, conosciuta come Tina Montinaro, a capo dell’associazione “Quarto Savona Quindici”, vedova di Antonio Montinaro, capo scorta di Giovanni Falcone, morto ammazzato dalla mafia nella strage di Capaci il 23 maggio 1992 ed alla signora Rosalia Falanga, moglie di Natale Mondo, un fedele collaboratore del vice questore Ninni Cassarà, ucciso il 14 gennaio 1988, da killer di Cosa nostra, davanti al negozio di giocattoli della moglie a Palermo. Saranno presenti anche le figlie Dorotea e Loredana. Un premio sarà consegnato al magistrato Alfredo Morvillo, in ricordo della sorella Francesca Morvillo, magistrato al servizio della giustizia minorile che ha lasciato un segno indelebile nel sistema giudiziario italiano, assassinata nella strage di Capaci, insieme al marito, il giudice Giovanni Falcone ed agli agenti della scorta, sulla vettura Quarto Savona Quindici: Vito Schifani, Rocco Dicillo ed Antonio Montinaro.





Queste eccellenze in rosa e strong women, si soffermeranno sulle loro esperienze di vita fornendo, alle giovani generazioni, presenti in sala, validi esempi di donne che, grazie al loro coraggio, nonostante la prematura scomparsa dei loro compagni di vita, hanno superato qualsiasi ostacolo, impegnandosi nella diffusione della legalità tra le giovani generazioni.

Domenica 09 marzo è prevista, a bordo di una barca di LNI, una veleggiata di sensibilizzazione, sulle tematiche femminili, con equipaggi in rosa, con partenza dal Marina di Riposto-Porto dell’Etna, che anche quest’ anno ospita l’imbarcazione, gratuitamente, con start alle 10 e direzione Taormina e ritorno a Riposto.

“Felici -ha detto il presidente LNI di Riposto, Giuseppe Ballistreri- di riproporre questo format vincente, il binomio donne e legalità, con esempi tangibili di donne, che hanno affrontato la vita con grande coraggio e determinazione lottando contro la mafia”.

“Per quest’anno l’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo” -ha dichiarato la preside Tiziana D’ Anna- in qualità di delegata scolastica di LNI, partecipa attivamente all’ organizzazione della IV^ edizione dell’evento “Donne a gonfie vele”, tra l’altro dedicato al tema della legalità e al coraggio di donne che hanno superato tante difficoltà e lottato contro Cosa nostra”.





I saluti istituzionali sono affidati all’ on. Manlio Messina, vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, al questore Giuseppe Bellassai e saranno letti i messaggi inviati dal presidente del Consiglio dei ministri, on Giorgia Meloni e del prefetto Renato Cortese, direttore centrale per la Polizia stradale, Ferroviaria e dei Reparti speciale. Interverranno il magistrato Alfredo Morvillo, già procuratore della Repubblica di Trapani, Tina Montinaro e Rosalia Falanga, insieme alle figlie Dorotea e Loredana. Ospite canora della giornata, Annalaura Princiotto, giovane artista che ha esordito nella trasmissione “Ti lascio una canzone7”, su Rai 1 ed oggi cantante affermata.

Riposto, 05.03 24 U.S/P.T

Luogo: LEGA NAVALE RIPOSTO , RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

