La straordinaria voce del soprano di fama internazionale Desirée Rancatore insieme a quella potente del rocker svedese Magnus, è stato connubio perfetto per incantare il pubblico dello spettacolo Queen Barcelona Opera Rock, venerdì 13 settembre 2024, al Teatro Antico di Taormina. Il concerto- pensato per celebrare l’album capolavoro “Barcelona” realizzato da Freddie Mercury e Montserrat Caballé, ed orchestrato in chiave sinfonica dal grande Maestro Roberto Molinelli- ha riscontrato la partecipazione attiva ed energica del pubblico, che ha cantato e ballato anche sulle note dei Queen- una parte del concerto è dedicata alle hits della band britannica- eseguite dall’orchestra siciliana tutta al femminile, la Women Orchestra, per l’occasione diretta dallo stesso Molinelli (la Direttrice Alessandra Pipitone, questa volta, si è esibita in veste di pianista).



“Dopo aver realizzato Barcelona Opera in diverse città d’Italia- ha dichiarato il Maestro Roberto Molinelli, compositore e Direttore d’Orchestra noto al pubblico internazionale- tornare in Sicilia nel Teatro Antico di Taormina resta una grande emozione, una magia. Barcelona prevede l’esecuzione live dell’album omonimo realizzato da Freddie con Montserrat Caballé, qui riproposto con la voce meravigliosa ed unica del soprano siciliano Desirée Rancatore e, per la prima volta in Sicilia, con quella del cantante svedese Magnus”.

Fondamentale per Molinelli, oltre alle voci e alla presenza scenica dei solisti, anche la presenza dell’orchestra.

“Nei miei arrangiamenti- ha spiegato- amo avere l’orchestra come comprimario della scena, mai come sottofondo ma piuttosto come coprotagonista insieme alle voci principali. Una sorpresa realizzare il concerto con la Women Orchestra”.

Soddisfatta la produzione del Sicilia Classica Festival che ha promosso l’evento.

“Onorati di aver ‘adottato’ nel nostro programma un evento spettacolare come Queen Barcelona Opera Rock e artisti del calibro di Desirée Rancatore, Roberto Molinelli, Magnus e la Women Orchestra”, hanno dichiarato il Presidente del Sicilia Classica Festival, Francesco Ciprì, ed il Direttore artistico Nuccio Anselmo.

Domenica 15 settembre, al Teatro Antico di Taormina, si è svolto l’ultimo appuntamento estivo con l’Opera del Sicilia Classica Festival, e in particolare con La Traviata firmata dalla regia di Lorenzo Lenzi con un cast internazionale.

