Nelle borgate di Vergine Maria e Arenella il servizio di raccolta differenziata continua a presentare gravi criticità operative.

Il ritiro della plastica previsto per oggi è stato effettuato solo in parte: diverse aree risultano ancora con i rifiuti esposti lungo le strade, con evidenti conseguenze sul decoro urbano e sulla vivibilità dei quartieri.







A questa situazione si aggiunge un ulteriore problema: la raccolta dell’organico, già programmata per domani mattina, rischia di sovrapporsi a un quadro di accumulo di rifiuti già presente, aggravando ulteriormente il disagio per residenti e attività commerciali.

A rendere il quadro ancora più critico è l’assenza di un adeguato servizio di spazzamento: i rifiuti rimangono a lungo sulle strade, contribuendo al degrado e alimentando le legittime lamentele della cittadinanza.





Si tratta di una gestione che, allo stato attuale, non garantisce né efficienza né condizioni minime di decoro urbano.



Si chiede pertanto un intervento urgente da parte dell’Assessore al ramo e della Presidenza della RAP affinché venga ripristinata la piena regolarità dei servizi di raccolta e spazzamento, evitando il ripetersi di situazioni ormai non più sostenibili per i residenti.



Natale Puma



Consigliere Comunale del Comune di Palermo

Luogo: vergine maria arenella, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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