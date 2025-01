In occasione dell’anniversario di Giovanni Verga, figura cardine della letteratura italiana e padre del Verismo, prende il via “Raccontando Verga“, un’iniziativa itinerante che attraversa l’Italia da Palermo a Milano, coinvolgendo studenti e docenti. Promossa dall’organizzazione nazionale Verga 100, l’iniziativa si svolgerà dal 28 al 31 gennaio, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni all’eredità culturale dello scrittore siciliano.

Il programma propone un’ampia gamma di attività pensate per approfondire la conoscenza dell’opera e del pensiero verghiano. Tra i momenti più significativi, spiccano la proiezione del documentario “Leggende Rusticane“, ispirato al celebre duello narrato dall’autore, e lo spettacolo teatrale “Don Gesualdo”, dedicato a uno dei suoi personaggi più emblematici. Il documentario, premiato in festival internazionali, restituisce sullo schermo la forza emotiva e l’autenticità delle storie della Sicilia rurale, mentre lo spettacolo teatrale ha riscosso grande successo sia in Italia che all’estero.

Il legame universale di Verga con la Sicilia

“L’intento è quello di avvicinare gli studenti all’eredità letteraria di Verga e di riscoprire un lato della Sicilia universale”, spiega Lorenzo Muscoso, Direttore Artistico dell’iniziativa e originario della città natale dello scrittore. Da oltre 15 anni, Muscoso è impegnato nella valorizzazione dell’identità culturale verghiana.

L’evento, concepito come un viaggio nella memoria storica e letteraria della Sicilia, rappresenta un’opportunità unica per riflettere sul profondo legame tra uomo e terra. Le opere di Verga, caratterizzate da dinamiche sociali e lotte interiori, continuano a offrire spunti di riflessione su tematiche ancora attuali, sottolineando la straordinaria modernità del suo pensiero.

L’iniziativa “Raccontando Verga” non si esaurisce con le date di gennaio. Nelle prossime settimane, altre attività dedicate all’universo verghiano animeranno la scena culturale siciliana, coinvolgendo attivamente studenti e docenti. Un’occasione per celebrare e tramandare il patrimonio letterario di un autore, che ha saputo raccontare con straordinaria intensità l’anima della Sicilia e dell’umanità intera.

