Nell’acese si rafforza il progetto autonomista di Grande Sicilia. I consiglieri Fabio Manciagli di Acireale e Silvana Mauro di Aci Catena, già assessore dello stesso comune, entrambi condividendo il percorso politico del deputato Mpa-Grande Sicilia Santo Primavera hanno partecipato all’incontro che si è tenuto ad Acireale con il Sen. Antonio Scavone. Al centro l’organizzazione del Movimento Grande Sicilia-Mpa nell’acese.

Il confronto ha anche toccato temi cari al territorio colpito dagli ultimi gravi eventi meteorologici nonché le iniziative parlamentari in materia di attività produttive, agricoltura e pesca promosse dal deputato Primavera, con un’attenzione particolare alle gravi ripercussioni economiche che il ciclone Harry ha provocato sull’intera filiera dei mercati locali.





Con la presenza e partecipazione anche dell’Assessore alla Protezione Civile Giuseppe Vasta di Acireale è stata inoltre evidenziata la necessità di intervenire sul consolidamento delle coste e delle infrastrutture che insistono a ridosso delle stesse. Un tema non più rinviabile, alla luce dei rischi ormai ciclici legati ai cambiamenti climatici. In questo contesto, le politiche di Protezione civile rappresentano un presidio fondamentale a tutela dei cittadini.

Le adesioni crescenti degli amministratori locali segnano un rafforzamento della presenza di Grande Sicilia-Mpa in Sicilia. Un contributo politico che punta a consolidare il radicamento territoriale del movimento e a dare voce, con maggiore forza, alle istanze delle comunità locali.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.