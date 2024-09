Un grande risultato verso il Referendum sulla cittadinanza raggiunto in poche ore il quorum di 500.000 firme per la petizione volta alla riduzione del periodo di residenza necessaria per ottenere la cittadinanza italiana da 10 a 5 anni. Un passo in più per una maggiore inclusione e riconoscere a migliaia di migranti un diritto fondamentale, dato che molti di loro contribuiscono attivamente alla vita sociale, culturale ed economica del nostro Paese.

Questo risultato rappresenta un primo e fondamentale passo verso una battaglia cruciale per il riconoscimento dei diritti dei migranti che, contribuiscono attivamente alla vita sociale, culturale ed economica del nostro Paese, meritano pienamente di essere considerati cittadini a tutti gli effetti.

“Il nostro obiettivo – sottolinea Agostino Sella – non è stato solo raggiungere le firme necessarie alla presentazione del quesito referendario, ma arrivare alle urne nella prossima primavera, pronti a sostenere con forza questa proposta. La cittadinanza non è solo un diritto fondamentale per i migranti, ma è anche un mezzo per dare loro maggiori responsabilità verso il nostro Paese, consentendogli di partecipare pienamente alla vita civile e contribuire ancora di più alla crescita dell’Italia”.

Come Associazione siamo consapevoli che questa sfida non sarà semplice, ma questo referendum sarà l’unico strumento per cominciare a riformare la legge sulla cittadinanza.

“Si aprirà una stagione di dibattito acceso, in cui ci sarà bisogno di spiegare con chiarezza le ragioni che stanno alla base di questa richiesta. Non si tratta soltanto di una questione di diritti, ma di giustizia e di coesione sociale. Dobbiamo essere pronti a rispondere con lucidità e competenza alle inevitabili campagne di disinformazione che verranno messe in atto da chi si oppone a questa riforma” sottolinea ancora il presidente Della.

La Don Bosco 2000, come associazione, è orgogliosa di essere in prima linea in questa battaglia lungimirante per i diritti dei migranti e si impegnerà, insieme a tutte le persone di buona volontà, a portare avanti una campagna forte e capillare, capace di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della cittadinanza e dell’integrazione.

Infine, il quorum raggiunto rappresenta una vittoria collettiva, ma è solo l’inizio di un percorso che ci porterà, con l’aiuto di tutti, a un’Italia più giusta e inclusiva. L’onda salita dal basso non si arresterà all’ideologia, grazie al supporto di tanti questo risultato è la risposta concreta a una politica che si allontana sempre di più dai cittadini.

