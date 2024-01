Convegno

“Network di Mini Laboratori per la Gestione Fitosanitaria della Filiera delle Ortive”

Acronimo del progetto: NET-MINI-LAB

Sito web: labnet.sicilia.it

Ragusa, 15/01/2024 – Il Gruppo di Cooperazione del progetto NET-MINI-LAB, è lieto di annunciare il convegno dal titolo “Network di Mini Laboratori per la Gestione Fitosanitaria della Filiera delle Ortive”.

L’evento si terrà il 19 Gennaio 2024, presso i locali della sede Avis Ragusa, Via V. E. Orlando 1/A, Ragusa, dalle ore 17:00 alle 20:00.

Contesto del Progetto:

L’agroalimentare italiano ed europeo sta affrontando sfide sempre più impegnative, richiedendo soluzioni innovative per ridurre i rischi per gli agricoltori, migliorare la qualità delle produzioni e promuovere la sostenibilità ambientale. Il progetto presentato ai sensi della sottomisura 16.2 del PSR Sicilia 2014/2022, nasce in risposta a questa esigenza ed ha come finalità lo sviluppo di un metodo diagnostico capace di contenere le malattie di interesse economico più rilevanti sulle coltivazioni di solanacee, in particolare sul pomodoro, considerato come specie modello.

.

Obiettivo del Progetto:

Il progetto mira a creare una rete di mini-laboratori gestiti in remoto per minimizzare le malattie delle piante sul territorio e ridurre l’impatto ambientale attraverso la diagnosi precoce. Questo approccio innovativo coinvolge l’intera filiera orticola e include l’analisi ex ante sulle sementi di pomodoro fino alla gestione sostenibile dei dati attraverso un’applicazione mobile. I mini-laboratori interconnessi, accreditati e supportati da un laboratorio centrale, utilizzeranno strumenti diagnostici specifici per i principali patogeni, con l’obiettivo di fornire risposte tempestive ed eco-sostenibili.

Partecipazione al Convegno:

Il convegno riunirà esperti del settore, agricoltori, aziende agricole e operatori della filiera orticola per discutere le sfide attuali e le soluzioni proposte dal progetto. Tra i relatori vi saranno il Prof. Salvatore Walter Davino e il Prof. Stefano Panno dell’Università degli Studi di Palermo, insieme ad altri esperti del settore quali il Dott. Giuseppe Scuderi, socio fondatore e responsabile del laboratorio Agribiotech, e il Dott.Agr. Andrea Caruso responsabile del laboratorio fitopatologico del centro SEIA, capofila del progetto.

L’approccio innovativo del progetto non solo contribuirà a garantire un maggiore reddito per i vivai e gli agricoltori, ma promuoverà anche la sostenibilità economica, ambientale e sociale. Il progetto mira inoltre a proteggere la biodiversità e promuovere la trasformazione sostenibile dei prodotti agricoli.

Partecipazione e Informazioni:

Il convegno è aperto a giornalisti, operatori del settore agricolo e chiunque sia interessato alle nuove frontiere della gestione fitosanitaria. Per ulteriori informazioni, contattare l’ufficio stampa del progetto inviando una email a info@labnet.sicilia.it.

Certificazione CFP: Sono previsti 0,375 CFP per gli iscritti ai vari Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali previa registrazione al convegno attraverso il modulo disponibile collegandosi al sito: www.labnet.sicilia.it/eventi

Luogo: AVIS Ragusa, Via Vittorio Emanuele Orlando, 1/A, RAGUSA, RAGUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.