«Non possiamo permettere che un’infrastruttura strategica come la Ragusa-Catania, attesa da decenni dai siciliani, continui a essere ostaggio di ritardi, incertezze e criticità occupazionali. Il presidente Schifani, nella sua qualità di Commissario straordinario per la realizzazione dell’opera, convochi immediatamente un tavolo istituzionale di crisi per garantire i diritti dei lavoratori, la continuità occupazionale e la ripresa effettiva dei lavori».

A dichiararlo è Lidia Adorno, deputata del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, che ha presentato una nuova interrogazione parlamentare, dopo le precedenti iniziative del 29 ottobre 2025 e del 4 febbraio 2026, per denunciare le persistenti criticità del Lotto 3 della Ragusa-Catania.





«La situazione è estremamente preoccupante. Secondo quanto rappresentato dalle organizzazioni sindacali, nonostante il regolare pagamento delle retribuzioni, gli accantonamenti alla Cassa Edile risulterebbero fermi al mese di maggio 2026, con possibili conseguenze anche sul riconoscimento della gratifica natalizia. Parliamo di diritti contrattuali dei lavoratori, di somme dovute e di garanzie che devono essere rispettate. Non è accettabile che chi lavora alla realizzazione di un’opera pubblica così importante debba vivere nell’incertezza rispetto al proprio futuro occupazionale e alle proprie spettanze».

Ma a destare particolare allarme è anche il gravissimo ritardo nell’avanzamento dei lavori.

«Il Lotto 3 è fermo ad appena il 3% di realizzazione, mentre gli altri tre lotti hanno raggiunto un avanzamento vicino al 50%. Un divario enorme che rischia di compromettere il cronoprogramma e la consegna dell’intera infrastruttura. Non possiamo correre il rischio che tre lotti vengano completati mentre il quarto rimanga indietro, vanificando per anni i benefici di un investimento pubblico di fondamentale importanza per la Sicilia orientale».





«Ed è proprio questo ritardo a rendere ancora più grave la condizione dei lavoratori. Un cantiere che procede a rilento, fermo ad appena il 3% di avanzamento, non può offrire quelle certezze e quelle prospettive di continuità occupazionale di cui le maestranze hanno bisogno. La tutela dei posti di lavoro e il completamento dell’infrastruttura sono due obiettivi inscindibili: non si può garantire davvero il futuro dei lavoratori senza garantire anche il futuro dell’opera».

La deputata pentastellata richiama anche le pesanti conseguenze economiche, commerciali e sociali che potrebbero derivare da ulteriori ritardi.

«La Ragusa-Catania non è soltanto un’opera viaria. È un collegamento fondamentale per le imprese, per il trasporto delle merci, per le attività produttive e commerciali, per i lavoratori e per migliaia di cittadini. Ogni ulteriore ritardo significa rinviare opportunità di sviluppo, competitività e crescita economica per un intero territorio. Significa anche costringere gli automobilisti a percorrere un’arteria che presenta criticità sotto il profilo della sicurezza, continuando ad attendere un’infrastruttura moderna e più sicura».





«Per queste ragioni – prosegue Adorno – abbiamo chiesto al presidente Schifani di assumere un’iniziativa concreta e immediata, convocando un tavolo istituzionale di crisi con ANAS, CMC Ravenna, organizzazioni sindacali e tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera. Un confronto che non può limitarsi alle rassicurazioni, ma deve produrre impegni verificabili: il versamento di quanto dovuto alla Cassa Edile, la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali, il mantenimento delle professionalità già impegnate nel cantiere e soprattutto un cronoprogramma aggiornato e credibile per recuperare i ritardi accumulati».

«I lavoratori non possono continuare a vivere nell’incertezza e pagare il prezzo delle difficoltà aziendali e gestionali, così come i cittadini siciliani non possono continuare a pagare quello dei ritardi infrastrutturali. Il presidente Schifani ha una responsabilità precisa, non soltanto come guida del Governo regionale, ma anche nella sua veste di Commissario straordinario dell’opera. È necessario che eserciti fino in fondo questo ruolo. Noi continueremo a seguire questa vicenda, come abbiamo fatto fin dall’inizio, al fianco dei lavoratori e dei cittadini che da troppi anni aspettano questa strategica opera infrastrutturale. La Sicilia ha bisogno di investimenti pubblici che producano risultati, di lavoro tutelato e di strade sicure. Chiediamo risposte concrete, garanzie occupazionali e tempi certi. Non altri rinvii», conclude Adorno.

Luogo: Sala d’Ercole, Scorrimento veloce Ragusa – Catania, sn, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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