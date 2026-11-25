La mostra What would be there? that is what’s available to you di Federico Gargaglione, inizialmente programmata fino al 22 novembre, è prorogata fino a domenica 29 novembre 2026.

Nell’ultima giornata di apertura, alle ore 16:30, CASAPROSPERA ospita Limerenza, un appuntamento ideato dall’artista che amplia il percorso espositivo attraverso un’esperienza di lettura e ascolto.





Per l’occasione, Federico Gargaglione leggerà alcuni brani tratti da Attesa di Dio di Simone Weil, accompagnando la lettura con una selezione musicale da lui curata. Le parole della filosofa e le composizioni scelte dall’artista entreranno in relazione con l’universo poetico e visivo della mostra, aprendo uno spazio condiviso tra letteratura, musica e arti visive.

Con Limerenza, la conclusione della mostra diventa così un momento di incontro che supera la dimensione tradizionale del finissage: la parola scritta e il suono offrono ulteriori strumenti per attraversare il lavoro dell’artista e il luogo che lo ospita.





CASAPROSPERA



CASAPROSPERA è il centro culturale per le arti fondato e diretto da Marta Seminerio a Villa Scribano, nel paesaggio rurale degli Iblei, a Ragusa. Nato dalla trasformazione di una dimora familiare rimasta per oltre trent’anni in una condizione di sospensione, il progetto restituisce il complesso a una dimensione pubblica e lo sviluppa come luogo di produzione culturale e incontro. La ricerca mette in relazione pratiche artistiche contemporanee, storia del luogo e territorio, attraverso mostre, residenze artistiche concepite come esperienze di permanenza, progetti di ricerca, incontri, pubblicazioni e attività del caffè letterario.





INFORMAZIONI E PARTECIPAZIONE

Domenica 29 novembre 2026, ore 16:30 | CASAPROSPERA – Villa Scribano

Strada Vicinale 210 SNC, 97100 Ragusa (RG)

La partecipazione è aperta al pubblico, previa conferma della presenza:

info@casaprospera.it | WhatsApp +39 328 158 3247

La mostra è visitabile fino al 29 novembre; le visite in altri momenti sono su appuntamento.

Luogo: CASAPROSPERA, Str. Vicinale 210, snc, RAGUSA, RAGUSA, SICILIA

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