Palermo. “Nell’attesa che le forze dell’ordine risalgano ai colpevoli, esprimiamo solidarietà alla dirigente scolastica, Maria Pizzolanti, al personale scolastico e ai genitori dei piccoli alunni del plesso Alongi della scuola Salgari di Palermo per il furto di materiale didattico-informatico. Un gesto ignobile che va punito e che non ferma di certo l’azione educativa della scuola, palestra di vita”. Lo afferma Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia e Palermo, che continua: “Colpire la scuola, la cultura e i figli di questa città è un atto vergognoso che condanniamo con fermezza. Rubare gli strumenti che servono alla crescita dei nostri ragazzi significa sottrarre loro il futuro. E con la stessa fermezza – continua la Lionti – condanniamo il raid vandalico nel reparto di Radiologia dell’ospedale Villa Sofia e il furto presso il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico dove sono stati rubati doni per i piccoli pazienti. E’ necessario aumentare i controlli. Non è pensabile che in luoghi dedicati alla cura non si possa lavorare in sicurezza”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.