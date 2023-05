Saranno le strade del cuore della Sicilia le protagoniste della 21ma edizione del Rally di Caltanissetta e del Vallone e del 7mo Historic Rally durante il primo weekend di luglio.

Il terzo appuntamento della Coppa Rally di 8° Zona e del Campionato Siciliano per auto moderne e storiche si svolgerà con un percorso caratterizzato da ben 10 prove speciali: sabato 1 luglio la Prova Spettacolo DLF sull’asfalto cittadino di Caltanissetta; domenica 2 luglio le 9 prove speciali tra Acquaviva, Milena e Mussomeli sull’asfalto del Vallone con lo splendido Castello Manfredonico ad ergersi come punto di riferimento per gli equipaggi della 21ma edizione.

Dopo la proficua collaborazione per l’edizione dello scorso anno tra la Caltanissetta Corse, storica organizzatrice con il suo patron Peppe Lombardo della gara nissena, e i piloti e gli appassionati dell’area del Vallone, anche il 2023 ha visto rinnovare quel vincente sodalizio con il supporto organizzativo della DLF Academy che punterà ad una realizzazione di grande spessore sportivo e tecnico per la 21ma edizione del Rally di Caltanissetta e del Vallone.

Una grande ed indubbia passione della Caltanissetta Corse, coniugata con la professionalità e le performance organizzative di alto profilo della DLF Academy, unite alla laboriosità genuina degli organizzatori del Vallone, e la superba collaborazione dell’Aci di Caltanissetta regaleranno una splendida edizione del Rally nisseno agli appassionati del Motorsport siciliano ed agli equipaggi che gareggeranno lungo le 10 prove speciali tra il Castello di Pietrarossa di Caltanissetta ed il Castello Manfredonico di Mussomeli.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.