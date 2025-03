Si apriranno giovedì sei marzo le iscrizioni al Rally Valle del Sosio. La gara, che terrà a battesimo la Coppa Rally di Nona Zona, nella sua versione del 2025 e del Trofeo Rally di Quarta Zona riservato alle auto storiche e classiche, è giunta nella versione riservata alle auto moderne alla sua diciottesima edizione e alla nona in quella per le storiche. La manifestazione si disputerà sulle strade della provincia di Palermo il cinque e sei aprile prossimi ed è organizzata dal comune di Chiusa Sclafani, con la stretta collaborazione delle amministrazioni di Bisacquino, Giuliana, Palazzo Adriano e Prizzi.

La gara da volano per la promozione del territorio

La due giorni dedicata ai motori non sarà esclusivamente un evento sportivo ma è intesa dagli organizzatori quale viatico di promozione per il territorio. La primavera siciliana con i suoi scintillanti colori farà da scenario alle imprese dei paladini del volante pronti a sfidarsi nella lotta contro il tempo. Il Comune di Chiusa Sclafani curerà, in sinergia con le amministrazioni di Prizzi, Giuliana, Bisacquino e Palazzo Adriano, l’organizzazione di quella che ormai è diventata una classica del motorismo siciliano.





Il percorso e la logistica

La valle del fiume Sosio, con le sue strade tecniche e selettive, sarà teatro, per due giornate, di sfide, tra equipaggi che proverranno da tutte le province siciliane e da oltre stretto. Il cinque e sei aprile prossimi, ripetendo la formula che si è dimostrata vincente negli anni precedenti, la gara verrà riproposta senza variazioni di rilievo. A Bisacquino saranno ospitate le verifiche sportive e tecniche, nella giornata di sabato cinque aprile. Sempre nel territorio dello stesso comune e in quello di Giuliana, nella stessa giornata, si disputerà lo shakedown, ricavato nella parte finale della prova speciale di Sant’Anna. Domenica sei aprile, gli equipaggi prenderanno il via da Palazzo Adriano, esattamente nella piazza che fu ambientazione delle riprese di Nuovo Cinema Paradiso, valso l’Oscar a Peppuccio Tornatore. Tre le speciali in cartello: la Prizzi di 9 chilometri, la Sant’Anna di 5,4 e la San Carlo di 6,48. I tre tratti cronometrati saranno affrontati, dalle vetture in gara, per tre volte e il percorso cronometrato misurerà circa 63 chilometri. Confermata la sede logistica alla Badia di Chiusa Sclafani dove verranno ospitate la direzione gara, la segreteria e la sala stampa. La cittadina conosciuta per la produzione delle ciliegie sarà sede anche dei riordini e del parco assistenza che saranno ubicati alla zona artigianale. Sempre a Chiusa Sclafani, nella serata di domenica, in piazza Santa Rosalia verranno incoronati i vincitori della edizione del 2025.





Lo scorso anno

E’ ancora presto per conoscere i nomi dei protagonisti dell’anno della maggiore età della manifestazione dell’hinterland del palermitano. Lo scorso anno la due giorni dedicata ai motori ebbe in Marco Pollara e Maurizio Messina gli attori principali. Il pilota di Prizzi centrò, a bordo di una Skoda Fabia R5 Evo, il poker di vittorie sulle sue strade. Alle spalle dei vincitori, su una vettura gemella, trovarono posto Giuseppe Di Giorgio e Gianfranco Rappa. Il podio fu completato dal giovane Antonio Damiani, in coppia con Rosario Merendino, all’esordio con una Skoda Fabia nella classe R5. Tra le storiche la vittoria arrise alla Porsche 911 Rs del Terzo Raggruppamento, condotta dall’equipaggio corleonese formato da Antonio Di Lorenzo e Fabio Cardella.

