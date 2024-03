Iscrizioni in dirittura d’arrivo al Rally Valle del Sosio. Ci sarà tempo fino alle 23:59 di sabato 30 marzo per perfezionare la propria adesione al primo appuntamento della Coppa rally di nona zona e del Trofeo rally di quarta zona riservato alle auto storiche. La gara, giunta nella versione riservata alle auto moderne alla sua sedicesima edizione più uno e in quella per le storiche all’ottava, si disputerà sulle strade della provincia di Palermo il sei e sette aprile prossimi. Al comune di Chiusa Sclafani, che, in sinergia con le amministrazioni di Bisacquino, Giuliana, Palazzo Adriano e Prizzi, organizza l’evento motoristico, regna ottimismo sui numeri e ci si auspica di superare la quota cento.

Tra le fila degli organizzatori regna l’ottimismo riguardo ai numeri e, con molta probabilità, verranno superate le cento adesioni. Previsioni che fanno ben sperare per la riuscita agonistica dell’evento motoristico che, per due giorni, animerà le strade della valle del fiume Sosio.

La formula, dimostratasi vincente negli anni precedenti, verrà riproposta senza variazioni di rilievo. Bisacquino sarà sede delle verifiche sportive e tecniche, nella giornata di sabato sei aprile. Nel territorio dello stesso comune e in quello di Giuliana, nella stessa giornata si disputerà lo shakedown, ricavato nella parte finale della prova speciale di Sant’Anna. Domenica sette aprile, la piazza di Palazzo Adriano, valsa l’Oscar al Maestro Peppuccio Tornatore con il suo Nuovo Cinema Paradiso, sarà teatro delle partenze. Tre le prove in cartello: la Prizzi di 9,05 chilometri, la Sant’Anna di 5,4 e la San Carlo di 6,42. Le tre speciali saranno affrontate dagli equipaggi per tre volte e il percorso cronometrato misurerà circa 63 chilometri. Dopo lo spostamento dello scorso anno, direzione gara, segreteria e sala stampa torneranno a trovare ospitalità al complesso storico monumentale della Badia, a Chiusa Sclafani. Il paese delle ciliegie sarà sede anche dei riordini e del parco assistenza che saranno ubicati nella zona artigianale. Sempre a Chiusa Sclafani, nella serata di domenica, in piazza Santa Rosalia gli amministratori dell’Unione dei Comuni della Valle del Sosio potranno incoronare i vincitori della kermesse automobilistica del 2024.

Nell’attesa di conoscere nel dettaglio la lista dei partecipanti, trapelano già i primi nomi dei pretendenti alla vittoria. Pronti a bissare il successo della passata stagione si presenteranno nuovamente ai nastri di partenza, ma con molta probabilità con la nuova versione della Skoda Fabia Rs, Marco Pollara e Maurizio Messina. La sfida della scorsa edizione con Giuseppe Di Giorgio è prossima al rinnovo anche quest’anno. Il padrone di casa sarà ai nastri di partenza con una Skoda Fabia Evo, in coppia con Gianfranco Rappa. Sempre nella classe regina certe le presenze di Antonio Damiani, Salvatore Di Benedetto e Francesco Tuzzolino. Presto le previsioni lasceranno spazio al cronometro che emetterà i suoi inesorabili verdetti, la sfida è praticamente iniziata.

