Palermo 30 agosto 2024 – Oggi si è svolto il presidio degli operatori ecologici vincitori del concorso della Rap con la Fp Cgil Palermo. Una manifestazione partecipata, che si è conclusa a fine mattinata con l’incontro a Palazzo Galletti tra il direttore generale del Comune di Palermo Eugenio Ceglia e la delegazione Cgil formata da rappresentanti sindacali della funzione pubblica e lavoratori delle graduatorie 106 e 306 e degli autisti.



All’incontro, la Fp Cgil Palermo ha chiesto informazioni sulle assunzioni sia degli operai che degli autisti.



“Il direttore generale ha confermato che non c’è alcun ostacolo al completamento delle assunzioni dei primi 106 operatori ecologici in graduatoria, essendosi già concluse anche le ulteriori verifiche sul requisito dei figli a carico, poiché le assunzioni sono state già da tempo autorizzate dal Comune di Palermo”, riferiscono il segretario Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso e il responsabile aziendale per la Fp Cgil Riccardo Acquado.



Per quanto riguarda il completamento delle assunzioni di tutti i 306 vincitori del concorso, è stata ribadita la necessità del percorso di ricapitalizzazione di Rap, dovuta alla perdita nell’esercizio di bilancio 2023 di quasi 10 milioni di euro. Una cifra, superiore all’attuale capitale sociale, che si intende aumentare con il trasferimento di beni immobili (Palazzo Cairoli e diversi Centri Comunali di Raccolta) di cui si attende ancora la valutazione del perito del Tribunale di Palermo e attraverso una quota finanziaria ancora da accertare “ma nelle disponibilità dell’amministrazione”.



“Ceglia ha assicurato che da parte dell’amministrazione comunale vi è l’intenzione di arrivare in tempi brevi alla ricapitalizzazione, che dovrà passare dal consiglio comunale, ed evitare così il fallimento dell’azienda – aggiungono Gattuso e Acquado – È però necessario che Rap provveda al più presto ad inviare al Comune una relazione sull’andamento del piano di risanamento, in atto già da aprile 2024, nonché un allegato tecnico al contratto di servizio su cui Rap ha richiesto la collaborazione da parte dell’associazione datoriale Utilitalia”.



Solo dopo la ricapitalizzazione, e un nuovo piano industriale commisurato al nuovo contratto di servizio che il Comune dovrà sottoscrivere, si potranno completare le assunzioni dei 306 operatori e dei 46 autisti a tempo indeterminato e pensare ad un importante scorrimento delle graduatorie fino al completamento del fabbisogno di personale per entrambe le figure.



La Fp Cgil aveva chiesto di poter incontrare oggi il sindaco Lagalla e il presidente di Rap Todaro. “Riteniamo soddisfacente la disponibilità da parte di chi oggi ha rappresentato l’amministrazione comunale anche se – commentano Gattuso e Acquado – riteniamo grave l’assenza all’incontro da parte dei vertici aziendali. Da un lato riteniamo una vittoria il fatto che nel pomeriggio di ieri l’azienda, a seguito della pressione esercitata dalla convocazione della manifestazione, abbia contattato i restanti vincitori entro la posizione 106 della graduatoria, invitandoli a rendersi disponibili la prossima settimana per effettuare le visite mediche. Dall’altro, riteniamo inaccettabile che l’azienda non abbia comunicato nulla formalmente alla Fp Cgil, né tantomeno comunicato una data precisa per le visite mediche (poi anticipata dall’assessore Alongi in via informale per il 3 settembre). Vigileremo affinché le procedure per il completamento delle assunzioni fino al 106esimo in graduatoria vadano avanti in maniera spedita”.



Per quanto riguarda il completamento delle 306 assunzioni, la Fp Cgil vigilerà “affinché il percorso legato alla ricapitalizzazione venga portato avanti nel più breve tempo possibile sollecitando tutti i soggetti interessati e non escludendo ulteriori azioni di protesta”.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.