Palermo. “La Sicilia cresce, ma non basta. I dati del Rapporto Svimez 2026 raccontano, infatti, un’isola dove l’occupazione migliora, il terziario tiene e l’industria cresce ma la povertà resta altissima. I giovani continuano a partire e gli investimenti non riescono a trasformarsi in sviluppo diffuso”. Così Emanuele Ronzoni, segretario della Uil Sicilia che si sofferma su alcuni dati: “Il 44% delle famiglie siciliane è a rischio povertà e solo il 12% dei nuovi occupati ha meno di 35 anni. Nel 2025 oltre 12 mila giovani tra 25 e 34 anni hanno lasciato la Sicilia, verso il Centro-Nord o l’estero. E’ un’emorragia che indebolisce il futuro produttivo e sociale dell’Isola”. Per la Sicilia servono quindi investimenti stabili, infrastrutture, servizi pubblici e politiche concrete per il lavoro e la formazione. “Senza un lavoro dignitoso per i giovani – conclude Ronzoni -, la crescita del Sud resterà fragile e il divario con il resto del Paese non si ridurrà. Il “diritto a restare” deve diventare una priorità, non una promessa disattesa. Il futuro della Sicilia e del Sud è condizione indispensabile per la crescita di tutta l’Italia”.





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