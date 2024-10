Sei opere, in sei mesi, in otto serate per intrattenere il pubblico con quella magica parola che è “allegria”.



Ha inizio il 16 novembre alle 21,15 al teatro Al Convento in via Castellana Bandiera 66 a Palermo la rassegna “Amici in teatro” diretta da Giovanna Carrozza.

Si comincia con lo spettacolo musicale “Te quiero Sicilia” di Alberto Alamia. Un concerto, ma non solo, che mette insieme i punti di collegamento tra la cultura siciliana e quella spagnola, attraverso la forza della musica popolare e d’autore. Il tutto per dimostrare che si può fare poesia in musica.

Lo spettacolo sarà replicato mil 17 novembre alle 18.

L’ingresso costa 12 euro. Il prezzo scende a 8 euro per chi ha più di 65 anni e chi ha meno di 12 anni.

Per prenotare i biglietti telefonare al 3397166425 o al 3389785043.

La rassegna continuerà il 14 e 15 dicembre con “La compagna in valigia” di Dario Scarpati, l’11 e 12 gennaio con “Mediterranea” di Irene Ponte, il 23 febbraio con “I comicamente seri”, il 22 e 23 marzo con “La Barbona” di Irene Ponte, il 10 e 11 maggio con “Ciavuru ri lignati” di Giovanna Carrozza.

«Voglio ringraziare – dice Giovanna Carrozza – il direttore artistico del teatro Al Convento Orazio Bottiglieri per avermi dato fiducia nella creazione di questa rassegna teatrale. Un gesto che dimostra come la professionalità nel mondo del teatro sia ancora viva».





Luogo: Teatro Al Convento, via castellana Bandiera, 66, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 16/11/2024

Data Fine: 11/05/2025

Ora: 21:15

Artista: Vari

Prezzo: 12.00

