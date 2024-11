Domenica 10 novembre, alle ore 17,30 nello spazio artistico del Roots , piazzale in via Borrello 73, a Catania va in scena lo spettacolo di ‘Al Mare’, prodotto dalla compagnia umbra MicroTeatro.

Lo spettacolo è una fiaba che scandaglia il mondo dei sentimenti in chiave onirica e surreale: la luna parla così come gli animali della notte; magie, pozioni e grottesche dichiarazioni agli scopini del water o ai fazzoletti usati rappresentano azioni narrative emozionanti. Ogni elemento, compresa l’interpretazione, l’allestimento e i costumi concorrono alla sublimazione dell’atmosfera, rendendosi capace di toccare le corde più profonde dell’animo umano.

Cosa accadrebbe se due bambini, affetti entrambi da sonnambulismo, camminassero ogni notte per mano sopra i tetti della città, immuni dall’incantesimo della strega, perché loro sono davvero innamorati reciprocamente… o forse no. La platea sarà immersa nel mondo fantastico di Sonnambulina e Sonnambulino, narrato da Antonio Maresco. Una favola complessa dalle tinte cangianti, ora fosche, ora luminose, ma sempre molto profonde e struggenti, tanto da poter essere una rappresentazione teatrale sia per bambini, ma anche una complessa metafora per gli adulti.

Vi aspettiamo a teatro.

Per informazioni e prenotazioni al numero 3534304936.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.