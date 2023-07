La nostra rassegna di teatro per le nuove generazioni “Fora Spora – Summer edition” nel Patagiardino del Piccolo Teatro Patafisico (c/o il Complesso Pisani, Pad. 33, via G. La Loggia 5 – Palermo) si chiude Mercoledì 12 Luglio, alle h 18.00 con lo spettacolo “Gulliver II. Viaggio nella terra dei giganti” di e con Dario Frasca e Laura Scavuzzo.

Patagiardino delle Meraviglie

ForaSpora Summer Edition

dal 21 giugno al 12 luglio

ogni mercoledì alle ore 18,00 e a seguire *Serata Giuggiole in giardino

*Da quest’anno, sarà possibile fermarsi in giardino dopo lo spettacolo, con area giochi per i bambini e area relax per i grandi (sino alle 22). Se interessati flaggate la vostra partecipazione al momento della prenotazione dello spettacolo.

Mercoledì 12 LUGLIO 2023, h 18.00

GULLIVER II. VIAGGIO NELLA TERRA DEI GIGANTI

di e con Dario Frasca e Laura Scavuzzo

Compagnia Piccolo Teatro Patafisico

Consigliato a bambine e bambini dai 6 anni.

e indicate nel form se intendete rimanere per i laboratori delle Giuggiole

Continuiamo a seguire le avventure di Gulliver nel secondo capitolo della famosa saga che ne racconta le vicende. Lemuel Gulliver è un medico inglese che decide di raccontare i suoi viaggi per il mare, le isole e le terre raggiunte. In seguito a queste esplorazioni comprenderà tanto della natura dell’uomo, le sue piccolezze e gli aspetti più nobili. Nella Terra dei giganti il nostro esploratore affinerà le sue capacità nel difendersi e comunicare e, dopo una serie di rocambolesche vicende, riesce finalmente a trovare un po’ di tranquillità scoprendo suo malgrado un nuovo e difficile punto di vista sulle cose e rendendosi conto una volta di più che nella vita «Nulla è grande o piccolo se non in termini di paragone» (J.S.)

I due attori in scena narrano le vicende del famoso esploratore attraverso varie tecniche di teatro di figura.

Adatto ad un pubblico molto ampio, uno spettacolo per tutta la famiglia, consigliato a bambine e bambini dai 4 anni.

PICCOLO TEATRO PATAFISICO

c/o Complesso Pisani (ex Manicomio) ingresso ASP

via Gaetano La Loggia, 5 – Palermo

+39 375.6729331 | info@piccoloteatropatafisico.it

