Nuova e prestigiosa Stagione Teatrale 2024/2025 al Teatro Impero di Marsala, diretta da Katia & Giuseppe Oddo della Oddo Management e prodotta da Abc. La Rassegna propone un ricco calendario di spettacoli, tra risate e riflessioni, che prenderà il via il 22 novembre 2024 e si concluderà il 3 aprile 2025. Un’esperienza teatrale completa, che saprà conquistare ogni tipo di pubblico.

Ecco gli appuntamenti in programma:

22 novembre 2024 Enrico Guarneri in “Berretto a Sonagli”;

6 dicembre 2024 Alessandro Haber in “Coscienza di Zeno”;

24 gennaio 2025 Toti e Totino in “Miseria e Nobiltà”;

4 febbraio 2025 Carlo Buccirosso in “Vedovo Allegro”;

1 marzo 2025 Claudio Casadio in “L’Oreste”;

16 marzo 2025 Pippo Patavina in “Il Ratto delle Sabine”;

3 aprile 2025: “Perfetti Sconosciuti” con P. Calabresi.

“Confermiamo con entusiasmo – dichiarano Katia e Giuseppe Oddo – la continuazione della nostra collaborazione con l’ABC, e siamo felici di proporre, grazie a questa sinergia, spettacoli di alta qualità culturale sul palco del Teatro Impero di Marsala”.

E’ già aperta la prevendita degli abbonamenti. Per i singoli spettacoli, invece, la prevendita slitta a fine settembre, offrendo così poi a tutti la possibilità di accedere agli eventi in programma. Per gli abbonati provenienti da Trapani è, inoltre, previsto un abbonamento speciale che includerà anche il trasferimento Trapani-Marsala per agevolare la partecipazione ai vari spettacoli.

Per informazioni su biglietti e orari si possono consultare la pagina facebook della rassegna “Stagione Teatrale-Turi Ferro-Teatro Impero Marsala”, o le pagine social (facebook e Instagram) della Oddo Management, oppure telefonare al 388/566 2176, o solo tramite whatsapp al 342/0330263.

Punto vendita Marsala

Tabaccheria Fischetti via G. Garibaldi, 31

Punto vendita Trapani

Negozio Dorelan via A. Manzoni 65/A Erice C.S. (TP)

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.