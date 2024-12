Il mondo ha la sua moneta reale attualmente l’economia a causa della pandemia di covid 19 e l’impatto della guerra non ha nessuna rilevanza. Per questo ho progettato ideato e fondato un nuovo social network aperto a tutti gratuito per la ripartenza delle attività .

Come funziona: per chi vuole avviare una attività commerciale come bar pizzeria ristorante da la possibilità di conoscersi e aprire una attività questo si chiama investimenti reali sociali. Come funziona il nuovo social network Registrazione e richiesta d’amicizia, bacheca pubblica sociale dove si possono pubblicare contenuti video e foto include anche il servizio di messaggistica.

Svolgerà 10 nuovi servizi , per prima cosa conoscersi tra utenti e fare gruppo per avviare una attività. Serve anche per tutti i rappresentanti di vendita sia nel settore commerciale o agricolo dove si possono conoscere e mettersi in collegamento con i titolari di attività non c’è bisogno più che il rappresentanti di vendita gira in macchina può scegliere di registrarsi e trovare nuovi clienti e i giovani che vogliono cercare lavoro nel settore attività commerciali e agricoli È un social networking come Facebook ma i servizi che svolgerà sono diversi.

Salvatore Lipomi siciliano e il titolare di Reaches Billions social network delivery amore eterno app antiradazione system international fie energy nuovo modello di centrale elettrica tecnologica.

www.reachesbillions.com Nuovo Social Network Gratuito Software www.reachesbillions.com/social A Cosa Serve la Nuova Rete Sociale Gratuita. www.reachesbillions.com Reaches billions Nuovo Social Network. Modalità Richiesta d’amicizia, Bacheca Pubblica Sociale dove si possono pubblicare contenuti video e foto, Notifica di Messaggio , Carello Aquisti,.Messeger Servizio di Messaggistica .Le emoticon faccine riportate sulla tastiera. Profilo dell’utente www.reachesbillions.com/social www.reachesbillions.com Nuovo Social Network Gratuito Nuova Rete Sociale Gratuita Sociale Network “Reaches Billions”.

L’ideatore e fondatore, Salvatore Lipomi, presto sarà a Palermo per i suoi follower Registrati nel nuovo social network gratuito www.reachesbillions.com Tutte le categorie di attività per le persone che vogliono aprire una attività in gruppi. Attività commerciali su cui investire: bar, pasticceria, panineria, rosticceria, yogurteria. creperia, pub, birreria, internet caffè, focacceria, tavola calda, sala giochi, enoteca, pescheria, panificio, negozio detersivi per la casa, negozio di telefonia, mondo baby, articoli per l’infanzia, pizzeria, ludoteca, fruttivendolo, macelleria, negozi di abbigliamento uomo-donna- bambini, calzolaio. Ancora, altri settori officina meccanica di automobili, carrozzeria, autolavaggio, autolavaggio self service, vendita di automobili. Altri settori per chi vuole avviare bed & breakfast. Altri settori: agricoltura, peschereccio, allevamento, tutte le categorie per avviare una attività in gruppi di persone. Altri settori ancora anche su tutte le categorie distributori automatici H24.

A cosa serve il nuovo Social Network Gratuito tutte le modalità che svolgerà: Reaches Billions, un nuovo social network che permette di farvi conoscere e di investire insieme formando in gruppi di persone. Nei settori concreti che vi piacciono. I giovani avranno la possibilità di investire e fare qualcosa di diverso per la ripartenza di un’economia globale. Da social a reale solo pochi click. Oltre a investimenti si dà la possibilità di conoscersi titolari di attività commerciali con i rappresentanti di vendita di ogni settore di attività. Il traffico online gratuito, registrazione gratuita www.reachesbillions.com sito web, Social Network Gratuito Software www.reachesbillions.com/social Elenco di tutti i servizi che svolgerà Reaches Billions Social Network gratuito a tutti. Funziona con registrazione e richiesta d’amicizia, bacheca pubblica sociale dove si possono pubblicare contenuti video e foto include anche il servizio di messaggistica. Svolgerà quattro servizi nuovi, per prima cosa conoscersi tra utenti e fare gruppo per avviare una attività.

Serve anche per tutti i rappresentanti di vendita sia nel settore commerciale o agricolo dove si possono conoscere e mettersi in collegamento con i titolari di attività non c’è bisogno più che il rappresentante di vendita gira in macchina può scegliere di registrarsi e trovare nuovi clienti e i giovani che vogliono cercare lavoro nel settore attività commerciali e agricoltura come funziona.

È un social networking come Facebook, ma i servizi che svolgerà sono diversi: 1) È per tutti i titolari di attività al mondo; 2) Per tutti gli agricoltori e allevatori; 3) Per tutti i rappresentanti di vendita commerciali e agricoli; 4) per tutti quelli che vogliono aprire o avviare una attività commerciale e agricola e nel settore allevamento; 5) per tutti quelli vogliono cercarsi un lavoro nel settore commerciale; 6) per tutti quelli che voglio avviare un breakfast in gruppi; 7) avviare in gruppi di persone anche su tutte le categorie di distributori automatici H24. 8) Giovani che vogliono cercare lavoro nel settore agricoltura e allevamento e peschereccio. 9) Giovani che vogliono cercare un lavoro negli Hotel e nelle navi da crociera. 10) Da oggi gli utenti si possono conoscere e mettersi in gruppi per avviare qualsiasi attività e fare un investimento reale sociale. Social Network primo al mondo di investimenti reali sociali su tutte le attività che esistono al mondo www.reachesbillions.com Sito web www.reachesbillions.com/social La ripartenza di una economia reale sociale.

L’ideatore e fondatore il Siciliano Salvatore Lipomi diventa star di successo mondiale .Salvatore Lipomi e L’ideatore e Fondatore di Talento e Titolare di Reaches Billions Social Network ,Delivery Amore Eterno App, Antiradazione System International, Fie Energy Nuovo Modello Di Centrale Elettrica Tecnologica Per la Prima Volta in Sicilia Abbiamo una star di Successo Mondiale. Lipomi Salvatore Soprannominato L’uomo della Tecnologia .

