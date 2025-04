Un affascinante viaggio all’interno della complessità e della meraviglia del corpo umano prende vita il 26 e il 27 aprile in una straordinaria mostra anatomica dal titolo “Real Human Bodies Exhibition – Il corpo umano“, presso l’Hotel Ventura di Caltanissetta.

La collezione è composta da corpi umani reali conservati, scheletri, arti, organi e sezioni d’organo che trasmettono conoscenze mediche e impressioni uniche ai visitatori interessati.

I corpi, le parti del corpo e gli organi provengono da donatori e sono stati conservati permanentemente mediante la cosiddetta tecnica della plastinazione.

Particolare attenzione è riservata al tema del cancro e dei tumori: vengono esposti ed illustrati diversi tipi di tumori e campioni tumorali. La mostra offre spiegazioni dettagliate, presentazioni multimediali e pannelli didattici su temi generali e specifici legati al corpo umano. Tra i temi principali figurano lo scheletro e il sistema motorio, il cervello e il sistema nervoso, gli organi sessuali, il cuore e i vasi sanguigni, i reni e le vie urinarie, l’apparato digerente, i sensi, le vie respiratorie e i polmoni.

Per rispetto verso i defunti e lo scopo della donazione dei corpi, tutti i corpi e organi sono presentati esclusivamente in pose mediche. L’attenzione è rivolta principalmente alla trasmissione della conoscenza attraverso veri reperti umani, presentati in modo approfondito e completo.

Luogo: Hotel Ventura, SS640, 93100 Caltanissetta, CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 26/04/2025

Data Fine: 27/04/2025

Ora: 11:00

Info:

I biglietti sono disponibili alla biglietteria o online!





Link: https://www.il-corpo-umano.com/caltanissetta/

