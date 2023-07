“Stato Criminale” un libro del Dott. Umberto Mendola, siciliano, criminologo forense che tanti consensi e inviti in conferenze sta riscontrando, oltre al record di vendite in così pochi giorni. Il libro è in vendita su Amazon, ma anche in libreria (nuova ipsa via delle croci -Palermo).

Il libro è un importante documento che evidenzia, senza alcun atto d’accusa, l’analisi Criminogica sulla gestione del covid 19. Tantissimi documenti e dati statistici si ritrovano in esso a testimonianza di quanti errori e quante conseguenze ha avuto e sta avendo l’errata gestione.

Quasi 3 anni in cui ogni individuo ha visto messa a repentaglio anche la propria dignità di vita . Il libro si divide in 4 parti tra cui una seconda parte redatta in collaborazione col Dott. Gabriele Segalla ricercatore biochimico, mentre la quarta parte contiene importanti approfondimenti in collaborazione col Dott. Giovanni Trambusti esperto in scienze statistiche.

Perché leggere questo libro?

Per capire, comprendere e riflettere su quanto è stato fatto sicuramente ai danni di una vasta popolazione anche dal punto di vista economico e sociale.

Tanti oggi gli eventi avversi da somministrazioni sieriche, pertanto con questo libro si vuole essere vicini a chi vuol capire, riflettere, comprendere.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.