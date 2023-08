Il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani, Paolo Amenta, precisa che “È urgente avviare una ricognizione dei fondi della Regione Siciliana, già programmati in ambito sociale e per le politiche attive del lavoro, per scongiurare il caos sociale e ulteriori difficoltà nella gestione degli uffici dei Servizi sociali e dei Centri per l’Impiego”.